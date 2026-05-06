Tras la audiencia publica realizada a fines de abril, la causa sigue su curso y el juez federal Hernán Viri decretó el secreto de sumario.

Lo más relevante de la audiencia pública del mes pasado, fue que el Fiscal Federal de Gualeguaychú Pedro Rebollo pidió al juez Viri la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial. Según confirmó el propio Rebollo a Ahora ElDía, además “se pidió una nueva pericia y hasta tanto no finalicen con las obras que dicen estar haciendo, cada empresa deberá tratar sus residuos”.

Ante esta solicitud, desde Codegu manifestaron que “la planta de tratamiento del Parque Industrial se encuentra operando de manera correcta y conforme a los parámetros establecidos”, y que "no existe razón alguna para solicitar la clausura de la planta, es más, su paralización tendría efectos completamente adversos que no han sido contemplados a la hora de dicho pedido. Puntualmente, el eventual cierre de la planta implicaría consecuencias graves e inmediatas, pudiendo generar un verdadero caos operativo, sanitario y ambiental, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”.

Será el Juez quien determine si da lugar al pedido de la fiscalía o no.

El caso

En agosto de 2025, el Juzgado Federal ordenó un allanamiento en la Planta de Efluentes del Parque Industrial local ante sospechas de contaminación del río Gualeguaychú. La medida, fue ejecutada por la Policía Federal, y respondió a una investigación preliminar impulsada por la Fiscalía Federal tras denuncias sobre el mal funcionamiento del sistema de tratamiento de líquidos industriales.

Se realizaron tomas de muestras en el lugar, que fueron analizadas por laboratorios especializados. La acción se originó a partir de una denuncia que advirtió fallas en la planta desde febrero de 2025 y una paralización total desde mayo, atribuidas a la falta de mantenimiento y control de las industrias del predio.

El juez Federal detalló, en anteriores entrevistas con este medio, que “la situación del lugar es preocupante. En su momento mandé a hacer una pericia, y se le tomó declaraciones a un perito especialista de la Policía Federal del Departamento Ambiental. Respecto de los metales detectados están dentro de los límites, no hay contaminación, pero sí se detectó Escherichia coli, que eso sí afecta la salud, el ambiente y está contemplado en el Anexo 2 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Por eso estaríamos frente a un delito".