Este jueves al mediodía, el juez de Gualeguaychú Hernán Viri habló con Radio Cero y Bolazo Stream para dar a conocer los resultados de la audiencia pública informativa que se realizó en la mañana en el Centro de Convenciones. La misma tenía como objetivo analizar el estado de situación ambiental en el Parque Industrial Gualeguaychú, en el marco de una causa en trámite que investiga posibles impactos negativos derivados de su actividad.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: Codegu; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.

Lo más relevante de la audiencia pública, fue que el Fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, pidió al Juez Viri la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial. Según confirmó el propio Rebollo a Ahora ElDía, además, “se pidió una nueva pericia y hasta tanto no finalicen con las obras que dicen estar haciendo, cada empresa trate su residuo”. Ahora, será el Juez quien determine si da lugar al pedido de la Fiscalía en los próximos días.

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“El fiscal pidió una clausura temporal hasta que se finalicen las obras. Es algo que tengo que evaluar y también ver si no hay -quizá- alguna medida intermedia. No tengo un plazo específico, pero sí quiero tomarme unos días para hacerlo, justamente porque las consecuencias de hacer lugar o no son importantes. Por una cuestión de prudencia, quiero evaluar bien las consecuencias que pueda traer esta decisión y analizar en detalle no solo los elementos que hay incorporados en la causa sino también lo que fue surgiendo hoy de la audiencia, que fue muy fructífera”, indicó Viri a Bolazo Stream.



Según explicó Viri, “las fábricas no pueden de funcionar si la planta de tratamiento de efluentes no está en funcionamiento”, e indicó que durante la audiencia se hizo hincapié en que “hay 2.400 empleos directos más otros 10.000 indirectos” que se verían afectados. "Esta es una de las cuestiones que tengo en cuenta, y en estas causas ambientales siempre esta esa tensión entre el empleo y el desarrollo económico y la afectación ambiental. Tendré que adoptar un temperamento después de pensarlo, de ser prudente y analizar cada una de las constancias que hay en la causa", remarcó el Juez.



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