El juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri realizará una audiencia pública informativa este 23 de abril a las 10 horas en el Centro de Convenciones. El objetivo es analizar el estado de situación ambiental en el Parque Industrial local, en el marco de una causa en trámite que investiga posibles impactos negativos derivados de su actividad.

La medida fue dispuesta tras la devolución del expediente por parte del Ministerio Público Fiscal y ante la necesidad de brindar mayor transparencia al proceso, permitiendo que la ciudadanía y los vecinos accedan a información actualizada sobre el plan de acción presentado por la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (Codegu), así como sobre los trabajos en ejecución y pendientes.

Según se indicó en la resolución, la audiencia tendrá como finalidad no solo difundir los avances alcanzados hasta el momento, sino también permitir que el juez tome conocimiento directo e integral del grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas, a partir de exposiciones orales que deberán realizar autoridades y especialistas involucrados.

Además, el encuentro buscará generar un espacio de debate que contribuya a encontrar alternativas para mejorar la problemática ambiental abordada en el expediente, en línea con lo establecido por la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. En ese sentido, se remarcó que la participación pública fortalece la legitimidad de las decisiones judiciales.

Para la instancia fueron convocados representantes de distintos sectores vinculados al caso: Codegu; el Parque Industrial Gualeguaychú y las empresas que lo integran; una especialista en ingeniería química, sanitaria y laboral; un representante de los vecinos involucrados en la causa; la Municipalidad local; y el Ministerio Público Fiscal.