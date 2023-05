El Juez Federal Hernán Viri conversó con la prensa a 24 horas de haber estallado el escándalo por las denuncias de abuso sexual dentro del Regimiento.

“Ordené la detención del suboficial que estaba en Buenos Aires y fue trasladado a la Gendarmería en Gualeguaychú. También fue detenido el Jefe del Regimiento Facundo Candioti. Actualmente están incomunicados y mañana de mañana serán trasladados al Juzgado a brindar declaración indagatoria”, explicó el Juez.

Además, adelantó que este jueves se les va a formular una imputación y detalló que “sin adelantar un temperamento porque tienen derecho a defenderse, he visto falso testimonio, entorpecimiento y destrucción de pruebas, por eso los detuvimos”.

“Los hechos se vienen dando entre 2006 y 2017 pero la víctima hizo denuncias en el marco del Ejército, luego en la justicia ordinaria sin mucha respuesta y luego en la Justicia Federal que terminó con el procesamiento de un militar, medidas de restricción, prohibición de acercamiento virtual por redes sociales y las nuevas detenciones”, indicó Viri ante Ahora ElDía.

Adelantó que enviará un oficio al Ministro de Defensa, Jorge Enrique Taiana, porque “son varios casos en poco tiempo” y detalló que contará con diez días para resolver la situación de los detenidos.

En cuanto al estado de las víctimas, informó que “están con contención psicológica. Desde el juzgado les pusimos todo a disposición para cuidarlas y sobre todo para no revictimizarlas porque es muy duro hacer una denuncia”.

“Suponemos que puede haber más casos. Hombres y mujeres que pueden ser víctimas de acoso tienen que denunciarlo. No me interesa quién esté involucrado: puede ser un soldado o el Jefe; no importa quién esté en frente, nosotros demostramos que estamos trabajando y esto es para alentar a las personas que sufren acoso”, detalló el magistrado.

Por otra parte, aclaró que “lo del Jefe Candioti tiene que ver con la colaboración o no colaboración en estos casos; no con un abuso sexual sino con un falso testimonio, amenazas y destrucción de pruebas”.

“Las víctimas tienen entre 21 y 24 años, son soldados voluntarias”, dijo el Juez Federal y aclaró que “quién encubre también está implicado, porque nadie abusa sin alguien que lo encubra”.