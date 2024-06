La historia de las personas con discapacidad y las dificultades para ser vistas como tales, es decir personas ante todo, es casi paralelo a la historia de la humanidad. Bajo diferentes argumentaciones según las épocas, el estigma es el mismo. De acuerdo con la cultura y el tipo de discapacidad, los paradigmas fueron cambiando ―naturalmente que no en forma lineal ni tampoco acorde a los reales tiempos que sería esperable― pero, afortunadamente, en los últimos años se ha avanzado en aspectos esenciales de esta problemática. Problemática, desde mi punto de vista, más relacionada a las sociedades excluyentes que al colectivo de personas con discapacidad.

Vuelvo sobre mis palabras, el problema no es la discapacidad sino las barreras que impiden que sean incluidas plenamente como personas en una sociedad que no está preparada para hacerlo. Obviamente, no me refiero solamente a barreras físicas sino más que todo y fundamentalmente, barreras generadas y promovidas desde la ignorancia y el desprecio por el otro.

Muchas veces la distancia ―curiosamente medida en tiempo― entre la dialéctica y la acción concreta es tal, que se precisa de generaciones para verlo primero y naturalizarlo después. Se trata, aquí también, de una verdadera deconstrucción social y personal para, a partir de allí, modificar nuestra mirada y la concepción del otro como un igual en la diferencia y diferente en la igualdad.

La expectativa de vida ha crecido en la población general y el colectivo de personas con discapacidad también. Hago esta distinción porque hasta no hace muchos años las expectativas de vida en uno y otro grupo eran diametralmente diferentes. A tal punto es importante este tópico que hoy vemos que ―contra lo que se observaba hasta no hace mucho tiempo― muchas personas con discapacidad sobreviven a sus progenitores lo cual, si bien debería ser motivo de alegría ya que es la ley de la vida que los hijos sean supérstites de sus padres, en muchos casos es motivo de preocupación debido a que muchas personas con discapacidad no están en condiciones de valerse por sí mismas. Cuando la primera barrera de contención, la familia, desaparece, la única alternativa posible es que la segunda barrera, la sociedad, esté preparada para asumir ese rol; el Estado, por una parte, pero todos y cada uno de nosotros por la otra.

El desafío es enorme pero imprescindible. Como refirió alguna vez Mahatma Gandhi: “Los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables y luego, cuando nos comprometemos, se vuelven inevitables”.