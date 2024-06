El mate es una de las tradiciones y costumbres más representativas de nuestro país. A lo largo de los años, las personas modificaron esta bebida nacional y le agregaron distintos elementos como hierbas, coco, especias, e incluso frutas. Uno de los más destacados para sumar al mate es el limón, que tiene grandes propiedades antioxidantes, ayuda bajar de peso, mejora la producción de colágeno en el cuerpo, entre otras ventajas para la salud.



¿Qué propiedades tiene el limón?

El limón no solo se resalta por su sabor único y ácido, sino que aporta múltiples beneficios para la salud. Al combinarse con la yerba mate, cada una de las ventajas se potencia con el cítrico.



- Es un poderoso antioxidante: esta fruta puede aportar al cuerpo un tercio de la vitamina C recomendada por día. Este nutriente es clave para fortalecer el cuerpo y prevenir enfermedades crónicas como la diabetes.

- Previene las piedras en los riñones: su contenido cítrico es clave para evitar la formación de cálculos renales, así como también ayuda a descomponer las piedras más chicas.

- Ayuda a producir colágeno: al tener grandes cantidades de vitamina C, que colabora con la formación de la proteína. Esta ayuda a producir y mejorar la piel, los vasos sanguíneos y los ligamentos.

- Mejora la absorción de hierro: ayuda a prevenir la anemia ya que incrementa su incorporación en el sistema.

- Aporta fibra al organismo: este compuesto hallado en los limones es clave para para reducir el colesterol en la sangre.



También se caracteriza por tener fitonutrientes, específicamente, limonoide, que son compuestos que se encuentran en la corteza y pueden contribuir con la prevención de cáncer. Al combinarse con el mate, el limón conserva sus propiedades principales como su función antioxidante.



Por su parte, la yerba mate también trae consigo grandes beneficios para la salud: posee propiedades antimicrobianas, ayuda a la pérdida de peso y la disminución del azúcar en sangre, y contribuye a reducir los niveles de colesterol, el riesgo de cardiopatías y la inflamación crónica.



¿Cómo preparar mate con limón?

La infusión de yerba mate se puede consumir de varias maneras, con distintos suplementos o agregados que potencian y modifican su sabor original. Para preparar mate con limón es necesario seguir los siguientes pasos:



- Calentar el agua a 80°y pasar un termo

- Incorporar el jugo de limón en el agua caliente

- Colocar la yerba en el mate

- Poner agua tibia en un solo lado del mate

- Agregar ralladura de limón a gusto a la yerba

- Endulzar a gusto