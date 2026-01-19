El ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño, dio a conocer definiciones de peso sobre dos de los proyectos industriales más relevantes del país: la planta de HIF Global en Paysandú y la ampliación de la producción de UPM en Fray Bentos.

Ortuño confirmó que el gobierno uruguayo avanza en ambos procesos bajo una premisa que, subrayó, busca compatibilizar desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental y mecanismos de control institucional.

Sobre la negociación con Argentina en torno a la planta de HIF Global, Ortuño remarcó que el proceso se encuentra en una etapa clave. La ubicación planteada por la empresa cuenta con la autorización ambiental de localización, pero es el primer paso administrativo. “Lo más importante viene ahora”, señaló, en referencia al estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para que el proyecto avance.

El Ministerio ya remitió a la empresa los términos de referencia, así como se incorporaron las preocupaciones planteadas por la delegación argentina que visitó el país, en un gesto orientado a sostener un diálogo fluido entre ambos gobiernos. “Nos comprometimos a que los temas promovidos por la delegación argentina fueran estudiados, y así lo hicimos”, afirmó.

Las partes acordaron dar continuidad formal a ese ámbito de intercambio, con un nuevo encuentro previsto en marzo. Allí, Uruguay actualizará la información disponible y escuchará los planteos del gobierno argentino. (El Telégrafo)