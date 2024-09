“Es muy difícil no darle un tamiz político e ideologizado a la posición de Agmer. Estamos hablando de que nos rechazó seis propuestas salariales al hilo en un contexto de escasez de recursos inaudita”, sostuvo el ministro.

Ante el rechazo de la última propuesta a los docentes y las medidas de fuerza adoptadas por el gremio mayoritario, el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso aseguró que “Agmer mantiene una posición de extrema rigidez cuando la inflación acumulada es de 102% y el aumento a los docentes alcanzó el 104%, es decir, en un contexto de extrema complejidad para todos, ellos ya le están ganando dos puntos a la inflación, y nosotros tenemos que cuidar el bolsillo de todos los entrerrianos, no sólo el de los docentes”.

El funcionario detalló que con la propuesta establecida por decreto por el gobernador Rogelio Frigerio, se está “garantizando que los docentes nunca más tengan salarios de indigencia, porque metimos una cláusula gatillo automática de 10 puntos por encima de la canasta básica familiar; subimos el plus por movilidad docente de 60 a 80 km, y nos vamos a hacer cargo de los fondos que el gobierno nacional les quitó (el Fonid y el de conectividad) que fue una demanda del gremio y que ahora la rechazan porque dicen que son sumas no remunerativas, pero nunca lo fueron. La Nación no pagaba estos fondos de manera remunerativa, entonces nos están pidiendo cosas que nunca habían pedido antes”, aseveró en declaraciones a Canal Once. El Gobierno dio a conocer la inversión en estos puntos:

Sobre la postura sindical, Troncoso enfatizó: “Es muy difícil no darle un tamiz político e ideologizado a la posición de Agmer. Estamos hablando de que nos rechazó seis propuestas salariales al hilo en un contexto de escasez de recursos inaudita”. Afirmó que “para darles a los docentes estamos sacando plata de otro lado. Esta oferta salarial representa una inversión en educación de casi 70.000 millones de pesos. Hasta el mismo secretario general de Agmer dijo en la negociación que era buena y que era la oferta que estaban esperando, pero después la rechazan. ¿Entonces, qué es lo que realmente están buscando? Porque uno ve que en el termómetro de la gente las medidas fueron bien recibidas, en las familias y en muchísimos docentes que estaban esperando este aumento”.

Por último, explicó que desde el gobierno están trabajando en mejorar los mecanismos de control del ausentismo. “Estamos auditando este tema con el CGE y sacando una declaración jurada para que completen los docentes para mejorar el presentismo, que es un problema histórico que tenemos en las escuelas”.