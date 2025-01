La falta de sensibilidad y el desconocimiento combinados amenazan a la agricultura y a la ganadería. Se deben reducir las retenciones ante una situación de emergencia donde los costos se multiplicaron.

La situación de los agricultores y ganaderos argentinos es preocupante y, lamentablemente, lo único que podemos esperar es que la misma se agrave ante la falta de conocimiento y sensibilidad del gobierno nacional.

Desde las primeras medidas tomadas en diciembre de 2023 hasta la actualidad la situación del sector primario se ha ido deteriorando, la devaluación del 120 % fue directamente a incrementar los costos de los principales insumos, la suba del 340 % del gasoil, en el último año, disminuyó fuertemente la rentabilidad como así también, la suba de los costos de servicios y fletes fueron muy por encima del incremento de los granos y carnes. Así, observamos que durante la actual gestión los costos aumentaron desde el 120 % hasta el 360%.

¿Qué paso con el ingreso que recibe el productor por su esfuerzo e inversión? El mismo está muy lejos de acompañar el incremento de costos, y la actual política, ha perjudicado claramente la economía de las empresas y familias productoras.

En el caso de los granos, el incremento interanual fue de: Soja 44%, Trigo 61%, Maíz 80% y Carne Vacuna 115%.

Está más que claro que los números no cierran, no se necesita ser experto en la materia ni un profesional especializado. En cualquier actividad económica si tus costos suben más que tus ingresos te fundís. No por conocido es menos certero el concepto de las cuentas del almacenero: mis ingresos deben ser razonablemente mayor que los gastos directos e indirectos de mi actividad… Bueno señores… Esto no está sucediendo.

A esta negativa ecuación numérica, hay que sumarle la disminución del nivel de reservas de humedad en las últimas semanas en casi toda la zona productiva, agravada por una perspectiva de sequía aún más prolongada para los próximos días. Sin dudas, esta situación climática va a impactar en menores rindes y disminución de la oferta forrajera para la ganadería profundizando aún más la crisis.

Las autoridades nacionales se jactan de haber eliminados numerosas resoluciones innecesarias y obsoletas, lo cual en su mayoría es un acierto de parte del gobierno, pero los productores antes de enganchar la sembradora al tractor no miran las resoluciones de la secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, miran el margen bruto de cada cultivo y/o actividad- y hoy -los mismos son todos negativos salvo el maíz en campo propio con rindes de más de 75 quintales. Les cuento que el 75 % de la agricultura se hace sobre campo arrendado.

Los chacareros “entierran” más de U$22.000 por año en semillas, combustible, fitosanitarios, fertilizantes, etc. Se trata del sector que sostiene el entramado productivo y el arraigo del interior del país. Dada la importancia de este, el gobierno debe tomar una serie de medidas para una quita total o parcial de las alícuotas de retenciones que impacten positivamente y den respuesta a esta gravosa situación. De lo contrario, tendremos menos agricultores, menos ingresos de dólares, menos inversión, menos empleos y más desarraigo rural. Para decirlo claramente: Todos pierden.