Juan Pablo Castillo*

Para responder a estas cuestiones, vamos a recurrir a Emile Durkheim y su teoría de los hechos sociales, en donde nos dice que: “un hecho social se reconoce en el poder de coerción externa que ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos; y la presencia de este poder se reconoce a su vez, ya por la existencia de alguna sanción determinada, ya por la resistencia que el hecho opone a toda empresa individual que tienda a violarla”.

Analicemos esta definición: es algo coercitivo porque es cuestión de revisar cualquier medio de comunicación y ver que el único tema es el mundial de fútbol; conocer todos los resultados de los partidos jugados, historias de los hinchas o cualquier otro contenido que se pueda construir al respecto.

Es coercitivo entonces porque todas las conversaciones giran alrededor de esto. Todos hablamos del mundial, no importa ningún otro tema. No importa la inseguridad, no importan los precios; en fin, importa solo el mundial. Uno tiene que justificar por qué no le gusta o cambiar de tema.

¿Está en juego la sensación de “ser argentino”? ¿Qué ponemos en juego a la hora de aferrarnos a este fenómeno?

Les voy a compartir una anécdota que grafica lo que estamos hablando; me la contó una profesora en relación a uno de los mundiales pasados.

Ella iba caminando, cuando ve que había una mujer que estaba revolviendo la basura. Entonces, se detiene para preguntarle si necesitaba algo; ella la miró, le sonrió y le dijo: ¡ganó argentina!

En definitiva, nada garantiza que esta suerte de coerción externa trate de ser capitalizada por la política ya que tenemos la necesidad de aferrarnos a cuestiones que nos alejen de la pésima realidad que vivimos; sea cual sea el resultado, cuando pase el mundial, nos volveremos a ver en el espejo.

*Sociólogo y consultor político