El colega Adelqui del Do estuvo hace apenas tres semanas por Gualeguaychú, su ciudad natal, y su paso no fue sin efectos.

A principios de mayo conversábamos en el CoPER Regional Sur sobre el proyecto que pretende reformar la Ley de Salud Mental —asunto que hoy está siendo tratado en el Senado—. La preocupación y la necesidad de reflexionar al respecto, nos hizo pensar en convocar a Adelqui para que nos ayudara a pensar; no sólo por su trayectoria, sino por su ser de Gualeguaychú, haber nacido y haber sido criado en la ciudad le daba una mirada especial e importante para nosostras; una mirada muy necesaria y oportuna en este momento.

Para ese entonces nos habían compartido su último libro, “Salud Mental y Derechos Humanos. Política, clínica y comunidad”, donde se podían encontrar varios elementos para analizar la reforma y la compleja realidad que atraviesa nuestra comunidad en materia de salud mental.

Fue así que lo llamamos, lo invitamos a presentar su libro y a conversar sobre estas cuestiones, a lo que él respondió: “Sí, encantado de poder ir”, sin dar ni una vuelta.

Rápidamente, como suele suceder cuando se trabaja de manera integrada, se armó una red y se sumaron del colegio de trabajadorxs sociales (COPTSER) y del Foro por el Derecho a la Salud a la organización de la actividad y AGMER aportó su salón. Durante un mes organizamos todo lo necesario para recibirlo, con un gran entusiasmo, fundamentalmente, por escucharlo. Y así fue que, con un auditorio lleno, escuchamos su convicción por defender los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico y padecimiento mental. Escuchamos su compromiso ético y su trabajo incansable por el cuidado y la promoción de la salud mental del pueblo. Y también escuchamos su enojo ante un Estado que decide desoír una y otra vez el estruendo que produce el sufrimiento cotidiano de las personas, que vulnera a diario sus derechos, que niega su función de promover un estado de bienestar a la población –tal es la definición de salud-; que, lejos de proteger, agudiza los padecimientos, coartando toda apuesta a un porvenir, con todos los efectos que estamos viviendo que produce la falta de perspectiva de un mañana.

Pero, por sobre todas las cosas, escuchar a un tipo tan entusiasmado y comprometido hasta la médula, produjo ese chispazo, esa chispa necesaria y capaz de encender la organización colectiva; que tenemos la responsabilidad de mantener encendida y generando organización.

La noche anterior a la actividad del Colegio, nos reunimos con él y las colegas que venían de Buenos Aires a contar acerca de su trabajo con perspectiva comunitaria, y entre una copa de vino que acompañaba a la perfección unas empanadas riquísimas, nos entregamos a una charla, de cosas cotidianas, de cuestiones profesionales, que él acompañó con pocas acotaciones; hasta que llegó el turno en la conversación a las políticas en salud mental, momento en que esa chispa que les decíamos se encendió en él y en nuestro colegio, para continuar y expandirse al día siguiente en el auditorio que escuchó la presentación de su libro.

El paso de Adelqui por Gualeguaychú no fue sin efectos para las instituciones, para las organizaciones que trabajamos en salud mental y para la comunidad en general. Su presencia hizo que sobraran los motivos para fortalecer nuestras redes de trabajo y lucha. Nos emociona pensar que pudimos recibirlo y darle un lugar a su saber hacer en su ciudad natal, en vida. Seguiremos su legado.

El paso de Adelqui por esta vida, no hay ninguna duda que no ha sido sin efectos.

Adelqui del Do, psicólogo oriundo de Gualeguaychú. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se especializó en Psicología Clínica. Fue director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Durante 23 años ejerció como docente de Psicología, Ética y Derechos Humanos y fue consejero en la Facultad de Psicología de la UBA. También se desempeñó como coordinador académico de la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos en la UNPAZ.

Integró la comisión directiva del gremio docente FEDUBA, fue miembro fundador de la agrupación Enclaves y formó parte del Tribunal de Ética de la APBA.

Este año publicó su libro “Salud Mental y Derechos Humanos. Política, clínica y comunidad”. Fue coautor de Consumos problemáticos y derechos humanos: perspectivas comunitarias (2025) y participó en investigaciones como el informe “Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos basada en un informe sobre derechos humanos y salud mental publicado en 2008 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); tras la intervención en 2005 del Hospital Moyano, de parte del gobierno de CABA; en el que se analizan en detalle las condiciones de internación de las personas con padecimientos mentales. Dicho informe junto con sus repercusiones y material audiovisual, constituyó un antecedente clave y un fuerte impulso político y social para la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 en Argentina en el año 2010.

Firma: Comisión Directiva CoPER Regional Sur.