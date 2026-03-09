El precio del petróleo superó los 110 dólares por barril y sacudió a los mercados globales en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que elevó los temores a una interrupción del suministro energético desde Medio Oriente. La suba del crudo se produjo ante el riesgo creciente para el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de comercio energético del planeta.

La tensión geopolítica provocó una reacción inmediata en los mercados financieros internacionales. Las bolsas asiáticas registraron fuertes caídas este lunes mientras los inversores reaccionaban al encarecimiento del petróleo y a la posibilidad de un impacto en la economía global.

Entre los retrocesos más pronunciados se destacó la Bolsa de Seúl, que perdió más del 8%, mientras que el índice de Tokio cayó más del 7% y el mercado de Taipéi retrocedió más del 5%. También se registraron bajas en Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

El crudo alcanza su nivel más alto en años

En las primeras operaciones de la jornada, los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) llegaron a subir más del 30% y alcanzaron los US$118,21 por barril, su nivel más alto desde julio de 2022. El contrato ya había registrado un incremento del 12% el viernes y acumula una suba cercana al 36% en la última semana.

El petróleo Brent, referencia internacional para los mercados energéticos, también registró fuertes alzas. El barril trepó 27,54% hasta los US$118,22, luego de haber subido cerca de 28% durante la semana pasada.

El repunte del crudo se produjo en medio de crecientes preocupaciones por el impacto del conflicto militar en la producción y el transporte de petróleo en el Golfo Pérsico, una región clave para el abastecimiento energético mundial.

El estrecho de Ormuz, foco de la preocupación

Los temores de los mercados se concentran especialmente en el estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Según la firma de análisis energético Rystad Energy, alrededor de 15 millones de barriles diarios atraviesan este corredor estratégico que conecta el Golfo Pérsico con los principales mercados internacionales.

Sin embargo, desde el inicio de la ofensiva militar el 28 de febrero, numerosos petroleros comenzaron a evitar la zona ante el riesgo de ataques con misiles o drones. En los últimos días, varios buques resultaron alcanzados, lo que llevó a muchas compañías navieras a suspender temporalmente el tránsito por el área.

Como consecuencia de esta situación, países productores como Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos comenzaron a reducir su producción ante las dificultades para exportar el crudo y el rápido llenado de sus depósitos de almacenamiento.

Impacto en la economía mundial

El encarecimiento del petróleo genera preocupación entre economistas y autoridades financieras porque podría traducirse en mayores costos energéticos, inflación más alta y menor crecimiento económico global. “La economía mundial sigue dependiendo del flujo concentrado de petróleo y gas natural desde Medio Oriente a través del estrecho de Ormuz”, advirtió Bruce Kasman, economista jefe de JPMorgan.

El especialista estimó que, en el corto plazo, el precio del crudo podría acercarse a los 120 dólares por barril antes de moderarse si la tensión geopolítica disminuye.

Sin embargo, el analista señaló que si el conflicto militar se prolonga y no se alcanza una solución política clara, el Brent podría seguir subiendo durante los próximos meses, lo que impactaría negativamente en la actividad económica global.

La postura del gobierno estadounidense

En medio de la volatilidad del mercado energético, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al aumento del precio del petróleo y sostuvo que se trata de un “pequeño precio a pagar” frente al objetivo de eliminar la amenaza nuclear iraní.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que el encarecimiento del crudo es un “pequeño precio a pagar” para garantizar la seguridad de Estados Unidos y del mundo y aseguró que las cotizaciones caerán una vez que se neutralice el programa nuclear iraní.

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, indicó que el gobierno trabaja junto a compañías navieras para restablecer el tránsito de petroleros en el Golfo Pérsico, indicó La Nación.

“No creo que pase mucho tiempo antes de que veamos una reanudación más regular del tráfico de barcos a través del estrecho de Ormuz”, afirmó el funcionario en una entrevista televisiva.