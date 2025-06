El PJ confirmó que no marchará mañana a los tribunales de Comodoro Py y delineaba por estas horas la convocatoria a una concentración para respaldar a la ex presidenta Cristina Kirchner, tras el fallo que consideró “proscriptivo” contra la ex mandataria.

“No hay marcha a Comodoro Py, pero va a haber concentración”, afirmó el senador y vicepresidente primero del PJ José Mayans en diálogo con la prensa en la sede partidaria de la calle Matheu 130.

A pesar de la suspensión de la movilización, Mayans sostuvo que están delineando “un encuentro” para expresar su “preocupación por lo que está pasando en el país”, por lo que no descartó una “marcha pacífica” a la Casa Rosada.

“Por el rechazo de este fallo de la Corte, por la proscripción de Cristina y por que queremos que haya una reconsideración respecto de que pueda tener participación política”, argumentó el legislador peronista sobre los motivos de la concentración.

El vicepresidente del PJ dijo también que aguardaban el mitin de esta tarde con los gobernadores peronistas para terminar de definir los pasos a seguir respecto de la manifestación que se llevará a cabo mañana por Fernández de Kirchner.

Además, hizo mención a la frustrada reunión con la CGT y justificó que el encuentro con la cúpula de la central obrera no se hizo por el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 que le otorgó a la ex mandataria la prisión domiciliaria.

“No nos reunimos porque era inminente el tema del fallo y ellos hicieron un comunicado ahora. Además, acá en el partido tenemos que ver cómo es el tema de la movilización”, precisó Mayans.

El senador formoseño consideró que es “exagerada” la medida que le impone a la ex jefa de Estado el uso de la tobillera electrónica, al advertir que “es una persona que siempre estuvo a derecho”.

El Tribunal Oral 2 dispuso hoy la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Kirchner desde el día de la fecha, con lo cual la exmandataria no deberá presentarse mañana en Comodoro Py.

Fuente: Noticias Argentinas