El PJ, la UCR y organizaciones de DDHH repudiaron el golpe de Estado en Bolivia

En el encuentro de la Plaza San Martín también participó la Multisectorial y organizaciones sociales. Allí resaltaron la preocupación por los derrocamientos de gobiernos populares votados por la mayoría, y calificaron a los mandatos de Evo Morales, como tiempos donde se les “devolvieron los derechos a los pueblos originarios”.

Martín Piaggio y el Partido Justicialista (PJ) de Gualeguaychú repudiaron "el golpe de Estado a Evo Morales". Fue mediante un escrito donde manifestaron su postura sobre la renuncia del Presidente de Bolivia. Denunciaron aprietas y pidieron por la integridad física del mandatario del vecino país.

“Repudiamos el golpe de Estado consumado en Bolivia, como también la violencia desatada en las calles y la persecución que se lleva hacia quiénes son seguidores y/o funcionarios del gobierno de Evo Morales”, comenzó el escrito publicado en el perfil de Facebook del Partido Justicialista de Gualeguaychú, que al final lleva la firma del intendente Martín Piaggio, presidente departamental PJ.

“Defender la Democracia en toda la región, fortalecerla y profundizarla es un deber, no sólo de los dirigentes, sino de todos los ciudadanos”, prosiguió y pasó a explicar por qué se considera que ciertos sectores quieren al presidente boliviano fuera del mapa: “El gobierno del MAS que lidera el presidente Evo Morales ha iniciado una transformación que sobrepasa lo económico y nos enseña y motiva a avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Con sus políticas han conseguido una fuerte inclusión social ascendente, sacando a millones de la extrema pobreza, dándole un fuerte impulso a la producción nacional y cuidando los recursos naturales de todo el pueblo boliviano”.

Además, organizaciones entrerrianas repudiaron el golpe en Bolivia y organizaron marchas en toda la provincia. Las principales actividades se dieron en Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Villaguay.

"Seguiremos luchando por la integración y la soberanía continental, por la patria grande por la defensa de la democracia y las conquistas políticas y sociales de la región", subrayaron las organizaciones que firman el documento

La UCR se diferenció del Gobierno

El radicalismo también fijó una postura diferente a la del canciller Jorge Faurie sobre la crisis que generó la salida de Evo Morales. Desde el centenario partido, en contraposición con el PRO, afirmaron que en Bolivia hubo un golpe de Estado.

La posición del Gobierno que encabeza Mauricio Macri en relación a la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, fue cuestionada por distintos integrantes del oficialismo, que sostuvieron-al igual que el kirchnerismo y el propio mandatario boliviano-que fue un "golpe de Estado" lo que ocurrió este domingo.

"Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Sí al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", afirmó a través de un comunicado el Comité Nacional de la UCR que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.