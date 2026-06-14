El intendente Mauricio Davico anunció esta semana la adhesión de Gualeguaychú al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) y la creación de un régimen municipal propio para acompañar la radicación y ampliación de empresas en la ciudad. “Sigo convencido de que reducir impuestos es clave para el desarrollo, con reglas claras y apoyando a los empresarios”, sostuvo al presentar esta propuesta que busca “generar mejores condiciones para nuevas inversiones y para el crecimiento de unidades productivas ya existentes”.

El proyecto contempla la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en Gualeguaychú (RINIG), una herramienta local que se propone “promover la radicación, ampliación y desarrollo de emprendimientos productivos, industriales, comerciales, turísticos, tecnológicos, logísticos, culturales y de servicios dentro del ejido municipal”.

Uno de los puntos centrales establece que las nuevas empresas que se instalen en la ciudad podrán acceder a beneficios promocionales por un plazo de hasta diez años. Entre ellos, se prevé la exención total de la Tasa por Actuaciones Administrativas y de los derechos de edificación, así como la exención de hasta el 100% de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.

El régimen también contempla a empresas ya radicadas que realicen ampliaciones. En esos casos, el incentivo alcanzará a la nueva inversión realizada, sin que esa expansión implique una mayor carga tributaria sobre el crecimiento de la actividad.

Davico destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio para generar previsibilidad. En ese sentido, señaló que “el sector privado es el único y el que verdaderamente genera riqueza”, y resaltó que el Estado debe facilitar herramientas para quienes invierten y generan empleo. También se refirió a la posición estratégica de Gualeguaychú para radicar nuevas inversiones por su ubicación sobre la Autovía del Mercosur, su cercanía con el mercado uruguayo, la diversidad de su matriz productiva, el desarrollo del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG) y la articulación sostenida entre el sector público y privado para impulsar proyectos de crecimiento y generación de empleo.

El PIG, mencionado entre los activos estratégicos de la ciudad, albergaba a comienzos de 2025 más de 60 industrias que generaban más de 2.500 empleos directos y miles de puestos indirectos. El sector, sin embargo, enfrenta como principal desafío la disponibilidad de suelo: la demanda de lotes industriales en la ciudad supera la oferta actual.

El RINI provincial, al que ahora adhiere Gualeguaychú, ya tiene antecedentes concretos en la ciudad. En octubre de 2025, el gobernador Rogelio Frigerio visitó una empresa familiar del Parque Industrial dedicada a la fabricación de pallets de madera, que se había incorporado recientemente al régimen. En esa oportunidad, señaló que el RINI ya movilizaba cerca de 200.000 millones de pesos en inversiones y había generado más de 1.500 empleos en toda la provincia, principalmente en el sector industrial.

El anuncio se dio además en el marco de una serie de actividades que el Municipio viene desarrollando junto a la Provincia para difundir herramientas de apoyo a las empresas. Días antes, la ciudad fue sede de una jornada de Transformación Digital en la que se presentaron, además del RINI, otros programas como el Kit 4.0 y el Registro Provincial de Economía del Conocimiento (Repec).

El proyecto por el momento no fue enviado al Concejo Deliberante, por lo cual desde la oposición prefirieron esperar para pronunciarse sobre el tema. “El proyecto todavía no ingresó al HCD, sólo sabemos lo que surge de los medios, por lo cual cuando tengamos el proyecto conversaremos con los compañeros del bloque”, expresó Delfina Herlax, edil de Más por Entre Ríos.

El ahorro para inversores y el costo que asume el Municipio

Para conocer más detalles del proyecto de ordenanza que tratará (y de no mediar nada extraño aprobará) el Concejo Deliberante, Ahora ElDía dialogó con la contadora Delfina Peñalva, subsecretaria de Ingresos y Recursos Humanos.

Consultada acerca de cuáles son las tasas que se cobran actualmente a las inversiones y qué montos implican, explicó: “La principal tasa que afrontan hoy las inversiones es la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad; y respecto a los montos, dependen de la actividad y otros parámetros tributarios de cada proyecto, por lo que no existe un valor único aplicable a todas las inversiones, es variable”.

Peñalva detalló que uno de los principales beneficios contemplados en el régimen de promoción para inversiones es la exención total de las tasas municipales por un plazo de hasta diez años para los nuevos proyectos que se radiquen en la ciudad. En el caso de ampliaciones de emprendimientos ya existentes, precisó que la exención alcanzará a la base correspondiente a la nueva inversión durante el mismo período: “El ahorro para cada inversor dependerá de la actividad desarrollada, el volumen de la inversión y los tributos que debería afrontar en condiciones normales”.

No obstante, sostuvo que, a lo largo de una década, el beneficio acumulado “podría representar varios millones de pesos, además de brindar previsibilidad a quienes decidan apostar por el desarrollo productivo en Gualeguaychú”.