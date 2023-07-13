En conversación con Ahora Cero Radio, Dargainz contó que ni él ni su equipo vienen de la política. “Tenemos ese sentido común que tiene la gente de Gualeguaychú”, destacó al respecto.

En esta línea, reconoció que a todos los pre candidatos les llegan las mismas necesidades de parte de la población, pero lo que los distingue es la forma de dar respuesta a esas problemáticas.

Entre las dificultades que atraviesa la sociedad, Dargainz resalta la situación en la que se encuentra la policía local: “falta capacitación, infraestructura, dinero, y el municipio puede colaborar”.

Es por esto que desde “Gualeguaychú de Pie” se propone la creación de una Secretaría de Seguridad.

En tanto, el pre candidato rescata que el flagelo de la droga avanza todo el tiempo y que sería necesario “hacer un centro para adictos, me ha tocado como abogado hacer amparos para que las obras sociales cubran el tratamiento. Eso lo vengo diciendo desde que arranque”.

De llegar a la intendencia de la ciudad, Dargainz sostiene que reduciría los haberes de secretarios y de intendente en un 50%. Además, achicaría las secretarias, los impuestos y la burocracia que debe atravesar la gente cada vez que quiere abrir un negocio.

“Si queremos hacer un cambio tenemos que predicar con el ejemplo”, reflexiona en torno a la disminución de los sueldos como funcionarios.

Sobre la Fiesta del Pescado y El Vino, el político comentó que la sometería a consulta popular y que sea la gente la que decida si quiere o no el festival. De ser negativa la respuesta, se destinarían esos fondos para obras de infraestructura.