En declaraciones radiales, Guía comentó que “el pasado jueves hubo una reunión con Juan José Bahillo, donde manifestamos nuestro malestar porque los productores de Federación Agraria prácticamente ya no tenían soja, después entran las restricciones del Banco Central que también han traído un montón de problemas para quienes estaban tratando de acceder a líneas de crédito fuera de que si vendieron o no vendieron soja a 200; a quienes habían entrado en líneas de emergencia el Banco les cambia la tasa, lo cual ha traído muchas dificultades, al igual de algunos créditos que se habían hecho con maquinaria también cambiaron la tasa y esto ha traído mucho malestar”.

“Se lo hemos hecho saber al secretario nacional y al ministro de la Producción de Entre Ríos también, y se abrió un canal de diálogo para ver qué hacemos con los pequeños productores que nuevamente quedaron afuera y la economías regionales que tampoco han tenido beneficios”, señaló.

Remarcó asimismo que “esto no es una política, es una necesidad del gobierno de haber cambiado el dólar a 200 pesos para poder recaudar. Esto se vence el 30 de septiembre por lo que nos dijo el secretario y estamos en permanente contacto sobre todo para tratar de cambiar la resolución del Banco Central”. Y ratificó que “el dólar soja ha traído algunas dificultades en las cadenas porque han cambiado los precios en el caso de la avicultura, la lechería, la ganadería”.

En este marco, explicó que “ahora la resolución que exceptúa a las personas físicas es para comprar dólares mep o contado con liquid y los productores quedan afuera de esta medida”. Y detalló que “hay varias resoluciones: una del Banco Central aumentando la tasa de interés al productor que tiene más de 5% de su capacidad de producción en soja; y hay otra resolución que no deja comprar dólares mep o dólares liquid a las sociedades. La que más dificultades nos está trayendo a los productores en este momento es la de las tasas de los créditos porque muchos productores habían empezado a trabajar para acceder al crédito de emergencia que había anunciado el gobierno y hoy le cambian la tasa”.

“Le hemos hecho llegar una carta al ministro (de Economía) Sergio Massa marcando la disconformidad con la resolución del Banco Central y porque nos dejan afuera nuevamente, nos discriminan cambiando la tasa para el que tiene soja. Que muchas veces esa soja es para pagar un alquiler que ya tiene pactado en soja o para cambiar o canjear por alimento balanceado o pellets de soja y no es bajo ningún punto de vista una maniobra especulativa sino una necesidad de los productores”, explicitó el dirigente.

Ante esto, comentó que “la respuesta de Bahillo fue que se están trabajando algunas cosas” y anunció que “mañana es el Congreso de Federación Agraria, Bahillo va a estar y seguramente algo va a deslizar de esto, y estamos a la espera de ver cuáles son las medidas que el gobierno está implementando”.

“Las necesidades que tienen las economías regionales son muchas y diversas, hay algunas que están un poco mejor y otras como el cítrico dulce que no está pasando un buen momento, o el arroz que si bien tiene una tarifa diferenciada de electricidad todavía le faltan algunas cosas porque hay problemas de importación con productos para sembrar que están frenados en Aduana. Lo que dejamos claro es que todo lo que es retenciones que va a los grandes para mejorar la competitividad supuesta de los productores, nunca llega al productor primario”, aseveró.

Sobre la posibilidad de reclamar desde la Mesa de Enlace por beneficios para todo el sector, incluidos los pequeños productores, Guía sostuvo que “políticamente en el seno de la Mesa de Enlace se discute sobre esto, se pelea, y muchas veces quedamos con algunos resquemores. El otro día en la reunión con Bahillo fuimos solo tres entidades porque Sociedad Rural no asistió, y allí marcamos nuestro problema, nuestras diferencias y nuestro malestar, pero el gobierno siempre está buscando de qué manera dividir, y si el gobierno quiere a los pequeños productores por fuera de la Mesa de Enlace es el mismo gobierno el que tiene que dar señales. Hoy las señales son totalmente inequívocas: no hay políticas agropecuarias para los pequeños y medianos productores, y no hay políticas agropecuarias para las economías regionales, y hay necesidades del gobierno con medidas que no benefician a estos sectores”.

“Si el gobierno quiere hacer políticas diferenciadas que las haga, que las marque, pero que se base en los que más problemas tiene y en los que exponen la cantidad de productores que se van desapareciendo. Las estadísticas plantean que la mayoría de los productores que se han reconvertido en arrendatarios o que dejaron de producir son pequeños y medianos. La idea es que el gobierno, cualquiera sea el color político porque este es un problema de todos los gobiernos y de la política en general, haga algo para que el productor pequeño empiece a ver otra cosa. Hoy el planteo es que no estemos juntos a los grandes reclamando pero tampoco nos dan nada ni nos atienden, con lo cual es una discusión sin sentido”, concluyó.