Apenas pasadas las 10.30 horas, el presidente Javier Milei entró en el predio de La Rural de Palermo para protagonizar el acto inaugural oficial de la 137° Exposición Rural en medio de grandes expectativas sobre posibles anuncios para el campo. Una hora después, tras escuchar el discurso inaugural del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, el mandatario habló desde el palco y anunció finalmente la reducción de retenciones.

“Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre ese gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75% a 5%; las retenciones al maíz de 12% a 9,5%; las retenciones al sorgo de 12% a 9,5%; las retenciones de girasol de 7% y 5% a 5,5% y 4% y también las retenciones a la soja, del 33% al 26% y a los subproductos de soja de 31 a 24,5%”, remarcó.

Milei explicó que la decisión “redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones en la cadena de ganado y carnes del 26% que será permanente, lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad en la economía y fuertemente castigado por estos impuestos en los últimos 20 años”.

El Presidente aclaró que la nueva medida “incluye también las rebajas transitorias que anunciamos sobre trigo y cebada, que también serán permanentes” mientras, dijo, él esté el gobierno.

“Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión, y hemos dado muchos avances en esa dirección. Ya eliminamos las retenciones a las economías regionales, al sector lácteo, a la carne porcina y algunos segmentos de carne vacuna. Además, hemos reducido las mismas para el trigo y la cebada. Pero es muy importante tener presente que todo esto es posible únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, al cual cuidamos como agua en el desierto ante los embates sistemáticos de la casta política”, agregó el mandatario.

Milei llegó acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Los tres giraron a bordo de una camioneta 4x4 por la pista central y recibieron aplausos de las cuatro tribunas.

En el palco los esperaban, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y algunos ministros, como Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Luis Petri, entre otros. Sin embargo, destacó la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Es un orgullo para mí estar parado ante esta pista en la que desde hace casi un siglo y medio desfilan los mejores exponentes de nuestra actividad ganadera”, arrancó el Presidente y dijo que la institución “se volvió un referente global” porque “nuestra genética es demandada como un bien preciado en todos los países ganaderos del mundo”.

Además, aclaró que “no sólo nuestra genética es valorada en todo el mundo, sino también nuestra carne” y detalló: “Nuestras exportaciones vacunas están aumentando sostenidamente y en 2024 logramos volver a superar las 900.000 toneladas exportadas por primera vez en más de 100 años”, lo que calificó de “hazaña”.

Milei explicó que el Gobierno “seguirá potenciando el superávit en el tiempo por el crecimiento natural de la economía” y detalló que “entendemos que la baja de retenciones, aparte de beneficiar al campo, potenciará a toda la economía del interior del país, que de forma más directa o indirecta, les provee servicios a los productores agrarios. Desde veterinarios y laboratorios, o ingenieros y desarrolladores de semillas, a playeros, estaciones de servicio, desde gomeros a almaceneros. Sea un piloto de dron o un constructor de silo, todos se benefician de que la rentabilidad del sector privado se queda en el sector privado”.

Asimismo, le dedicó, sin nombrarla, algunos párrafos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, ausente en la jornada: “Las frases lindas y rimbombantes y pomposas que se escuchan venir de la casa del Congreso, no es otra cosa que un tribuneo sensiblero financiado con el bolsillo ajeno, porque ninguno de los que brega en favor de este torpedo fiscal siquiera atinó a renunciar o a expresarse en contra de las jubilaciones de privilegio. Es increíble que los mismos viajes que furiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje pagados por los viáticos del Congreso para fines personales, o políticos o rosca”.

Además, remarcó que “Argentina lleva casi cien años sin conocer la verdadera flotación cambiaria” y explicó que “se hizo para tratar de contener la inflación que el propio Estado había generado al financiar año tras año un déficit fiscal gigante con emisión monetaria, sin respaldo ni contrapartida de demanda de dinero”.

Según Milei, “ese régimen de inflación alta le venía como anillo al dedo a la casta política para instalar con facilidad su relato anti empresa, en el cual supuestamente los inescrupulosos empresarios especuladores se aprovechaban de las necesidades de la gente. En el caso específico del campo utilizaban este relato miserable para fomentar el avasallamiento sobre la propiedad privada. Así, se normalizó que quienes generaban más tributos imposibles. Pero también se llegó al extremo de proponer reformas agrarias, de romperse los silo bolsas o incluso defender el robo al ganado”.

Milei le dio un mensaje directo a la SRA: “Algo que he querido transmitirle durante mi discurso es que tienen un Presidente que valora y respeta al sector agropecuario entero y que está haciendo todo lo que está en su alcance para revertir la atrocidad a la que fueron sometidos por culpa de la banda de saqueadores que gobernó al país durante las últimas décadas. Esta baja permanente de retenciones es una prueba de ello y que seguirá hacia adelante. Sepan que nuestra visión va mucho más allá de ordenar las cuentas”.



El discurso de Nicolás Pino: “Nadie se salva solo”

Un rato antes había dado el discurso inaugural el presidente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino: “Hace un año, en este mismo lugar, el señor Presidente nos recordó lo que está escrito arriba de esta tribuna: cultivar el suelo es servir a la Patria. Cumpliendo con ese lema, la Sociedad Rural Argentina siempre va a ser parte de la solución y jamás será parte del problema”.

En ese sentido, destacó que “producimos alimentos, somos generadores de trabajo y arraigo y agregamos valor de forma sostenible a las materias primas. Sabemos qué hacer y nos gusta nuestro trabajo. Solo pedimos que nos dejen hacerlo sin más adversidades que de la naturaleza, que luego sola se encarga de compensarlas”.

“El INTA debe seguir existiendo”, reclamó Pino y explicó que “debe dedicarse a la investigación y al desarrollo al servicio de los productores, seguir trabajando en el campo de la biotecnología y continuar desarrollando nuestras herramientas, adaptando las tradicionales y dando acceso a las nuevas, incluida la inteligencia artificial y la robótica”.

Para lograr eso, según el presidente de la SRA, el INTA “debe valorar a su personal calificado y tener una gestión dinámica de sus cuadros profesionales y administrativos”.

También habló del Senasa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: “Es tan importante que hay que reorganizarlo, eliminar la ineptitud, la burocracia obstructiva y la influencia clientelista de origen político y gremial, y dotarlo de un nivel técnico de excelencia. El Senasa debe tener un plan a largo plazo que incluya la definición y diferenciación de estatus sanitario y un poder de intervención adecuado. En un país exportador no podemos no tener un Senasa del mejor nivel internacional”.

Por otro lado, Pino dijo que “si tuviéramos las condiciones adecuadas, podríamos producir más del doble de lo que producimos” ya que “el mundo demanda lo que hacemos y nosotros sabemos hacerlo”. Y agregó: “La Sociedad Rural busca facilitar en todos los órdenes el desenvolvimiento de los productores”, insistió, y aseguró que “está interesada, en consecuencia, en el logro del bien común en el país entero, del cual los productores somos parte”.

En ese sentido, remarcó que “queremos seguir manteniendo un diálogo productivo con el Gobierno en el terreno de las alianzas. Sin embargo, el campo no es un aliado partidario. Es exclusivamente un aliado de la Argentina”.

Por eso aseguró que “debemos poder trabajar junto con la Nación, las provincias y los municipios. La función del Estado en cualquiera de sus niveles no es ciertamente ni reemplazar ni trabar nuestra actividad privada. Deben, por el contrario, generar condiciones que permitan la producción y permitan que nos coloquemos al nivel de los países que en este momento son nuestra competencia. Si al campo se le brindan condiciones adecuadas, se va a producir un crecimiento tal en oferta de bienes y trabajo que definitivamente terminará dándole no solo alimentos, sino también un futuro. Por lo tanto, no hablemos de la pobreza con propósitos demagógicos. Basta de políticas superficiales que dejan sin tocar las bases de la pobreza. Basta de mentiras baratas. Si producimos más y creamos más empleo, la pobreza baja”.