El Presidente y sus funcionarios se capacitarán con perspectiva de género

El Instituto Nacional de las Mujeres fue designado como autoridad de aplicación de la ley y fue el que llevó adelante la implementación de las capacitaciones en los diferentes escalones del Estado. Además, es el encargado de brindar información a través de su página web.

De acuerdo al proyecto, las personas que se negaran sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.

El ex presidente Mauricio Macri recibió la capacitación obligatoria en septiembre de 2019. Lo hizo junto a la ex titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, y la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Fernández acudirá a la charla junto a ministros, secretarios, subsecretarios y asesores. El programa, impulsado por el Movimiento Evita, fue bautizado “ley Micaela García”, en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gueleguay en abril de 2017.

García, estudiante de Educación Física de Gualeguay y oriunda de Concepción del Uruguay, fue vista con vida por última vez cuando salía de un boliche de Gualeguay, el 1° de abril de 2017 y fue hallada asesinada en un descampado en las afueras de esa ciudad siete días después. Las pericias determinaron que había sido víctima de violación y estrangulada.

En 2012, Sebastián Wagner, autor del crimen, había sido condenado por abuso sexual a nueve años de prisión y estuvo en la cárcel hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Rossi lo liberó en 2016, a pesar de un informe del Servicio Penitenciario que desaconsejó esa decisión.

La joven era una activa participante del movimiento #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres.