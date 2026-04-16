Daniel Barrios es profesor de Geografía y Ciencias Biológicas y lleva 40 años de investigación concienzuda sobre mariposas, hormigas, abejas, escarabajos y demás. Ha construido un patrimonio entomológico regional inestimable.

El viernes 24 a las 20 horas dará una charla abierta y gratuita sobre “Mariposas y equilibrio ecológico”. En anteriores entrevistas, Barrios manifestó a Ahora ElDía que “me gusta vincular el animal con su medio y la importancia que tiene para el mantenimiento del equilibrio ecológico. En la zona he catalogado más de 3.000 especies. Mi trabajo, es decir lo que he estudiado, se apoya en material documentado a partir de lo recolectado en el terreno, en el estudio permanente, en el registro fotográfico y lo que escribo”.

El especialista hizo hincapié en que los factores que amenazan la vida de los insectos son “básicamente, la reducción del hábitat, que desencadena una infinidad de efectos. Es decir, la creciente urbanización (…) El otro gran problema es el cambio climático a nivel global, que provoca alteraciones en los promedios térmicos anuales, la insolación y en los niveles de humedad. Todo lo cual trastoca el ciclo que tienen las plantas. Se ha perdido regularidad en la naturaleza. Y esto desencadena una serie de sucesos en el ciclo de vida de los demás eslabones. Pensemos que el reloj biológico de estos animales está regulado por ese condicionamiento ambiental”.

En este marco, es en el que dará la charla abierta el viernes 24 a las 20 horas en la Biblioteca Sarmiento, ubicada en calles San Martín y Alberdi.