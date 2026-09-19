Este 18 de septiembre se cumplieron 50 años de un acontecimiento histórico en Gualeguaychú: la inauguración del Puente Internacional General San Martín, que une a nuestra ciudad con Uruguay. Un hecho de obvia importancia, que si bien generó un natural entusiasmo en buena parte de la sociedad de aquel entonces, pasó a la historia opacado por la presencia de un personaje siniestro: Jorge Rafael Videla, quien por aquel entonces, en 1976, presidía la Junta Militar que meses antes había dado un golpe de Estado y puesto en marcha un plan sistemático de represión clandestina que incluyó la desaparición forzada de miles de personas, entre otros crímenes de lesa humanidad.



El dictador estuvo presente en Gualeguaychú durante algunas horas de aquel sábado junto a su par uruguayo, el presidente de facto Aparicio Méndez. Se realizó una ceremonia oficial junto al flamante puente y un multitudinario acto en la Costanera. Además, los mandatarios junto a un selecto grupo de personas participaron de un almuerzo en el Club Recreo Argentino. Para recuperar información sobre aquel episodio y reconstruir la crónica de los hechos, Ahora ElDía indagó en los archivos periodísticos de la época: los diarios locales Noticias y El Argentino.



Lo primero que llama la atención al hojear sus páginas es que, en línea con los grandes medios gráficos como La Nación o Clarín, los periódicos de la ciudad también se alineaban al discurso oficial de la Dictadura, por lo menos hasta esta fecha. Tal es así que, en los días previos al acontecimiento, los diarios daban cuenta con entusiasmo de los preparativos, y del cronograma de actos y celebraciones alusivas a la visita oficial de Videla y Méndez. Por otra parte, también abundan los artículos y comentarios que prevían el impacto positivo que tendría la nueva conexión para las comunidades de ambas orillas.

Tres días antes de la inauguración, el intendente designado por las autoridades militares, Isidoro Etchebarne, difundió a través de los medios una convocatoria abierta a la ciudadanía en la que confirmó que el siguiente sábado 18 de septiembre tendría lugar la inauguración y que los actos centrales se realizarían en la Avenida Costanera, frente a la Plaza Colón. “Horas más y el Cono Sur Entrerriano -especialmente nuestro departamento- expandirá su imagen fuera de sus fronteras provinciales y aún nacionales”, expresaba en su mensaje.

Simultáneamente, el Municipio decretaba aquel sábado como día no laborable: “Se dispone que el asueto sea absoluto, tanto en lo comercial como en lo industrial, permaneciendo abiertos solamente los negocios de restaurant, bares y otros de ese tipo”, informaban los diarios. En los días sucesivos, sus páginas detallaban cómo funcionarían los servicios públicos, como la limpieza de veredas y la recolección de residuos, que vieron afectados su funcionamiento habitual.

Se publicaban cables de noticias de la agencia Télam con información sobre la imponente obra y sobre la visita de los dos presidentes de facto. “El puente tiene una extensión total de 5.366 metros y fue construido con un costo de alrededor de los 24 millones de dólares, de los cuales Argentina aporta el 71,7 y Uruguay el 28,3 por ciento”, informaba Télam, junto a un desglose detallado de cada una de las características constructivas.



La agencia nacional de noticias también reseñó que los antecedentes de la obra se remontaban a 1960, cuando ambos gobiernos decidieron constituir la Comisión Técnica Mixta de los Puentes entre Argentina y Uruguay (Compau), “que luego de los estudios pertinentes estableció como lugares apropiados para la construcción de puentes las zonas de Puerto Unzué-Fray Bentos, Colón-Paysandú y la coronación de la Presa de Salto Grande como unión ferroviaria y carretera entre ambos países”.

“En 1967 fue suscripto el convenio entre ambos gobiernos para iniciar los estudios destinados a levantar el puente Gualeguaychú - Fray Bentos, para lo cual se logró un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que se sumó a los aportes de ambos gobiernos y a un préstamo concedido por la Argentina a Uruguay. El proyecto fue finalizado en 1969 y el mismo año luego de una licitación de la obra se procedió a adjudicar los trabajos”, precisaba.



Una celebración no exenta del clima de época



Lejos de ser ajena al Terrorismo de Estado impuesto por la dictadura, la comunidad de Gualeguaychú sufrió sus consecuencias desde el primer día. Basta recordar que 37 jóvenes de la ciudad fueron asesinados y/o secuestrados y desaparecidos por el aparato represivo; y que varias familias vivieron la pérdida de dos de sus hijos o hermanos por esta causa.

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Tal es así que el contexto violento del 76, que buena parte de la población vivió con cierto temor y silencio bajo el mensaje del “no te metas”, también estaba presente en Gualeguaychú. En víspera de la inauguración del puente, por ejemplo, Noticias comentaba:



“Se ha podido palpar, en la ciudad, en estos días, un sentimiento generalizado de una especie de temor hacia el significado de la fecha, en cuanto a medidas de seguridad se refiere. Se teme, al parecer, (en esencia) que las medidas de seguridad que obviamente deben adoptarse, ante la presencia conjunta de dos presidentes, desemboquen en un clima de intranquilidad, que pueda favorecer algún tipo de problemas. Es menester tratar de erradicar este sentimiento, y de buscar que la mayor cantidad de gualeguaychuenses posibles se ubique en torno al palco que recogerá a ambos primeros mandatarios, en pos de un acto público que dé lustre a la ciudad. Debe ponerse énfasis en señalar que las medidas de seguridad -que es elemental existan- no afectarán en medida dramática a quienes quieran presenciar los actos, ya que es de presumir el deseo de los gobernantes de verse rodeados de un clima popular fervoroso. La ocasión es propicia -nos comentaba recientemente un alto funcionario- para que los más altos funcionarios de la Nación reciban una óptima imagen de nuestra ciudad, que facilite posteriormente las gestiones que deban emprenderse a distintos niveles. Gualeguaychú ha sido tradicionalmente hospitalario, y es de desear que mañana -en una ocasión que probablemente no se repita jamás- acuda masivamente a acompañar con su presencia los actos que tengan lugar en la zona portuaria”.



Por otra parte, testimonios de gualeguaychuenses recogidos por Ahora ElDía aseguran que la seguridad desplegada por la comitiva de Videla, inspeccionaba las bocacalles del circuito que iba a realizar el mandatario en busca de posibles explosivos. También que, en las semanas previas al acontecimiento, se notaba la presencia de personas ajenas a la ciudad realizando presumiblemente tareas de inteligencia.



Otro dato llamativo, que apareció en la portada de Noticias, es que en la tarde del jueves 16 dos custodios presidenciales murieron en un violento choque en la ruta, a la altura de Perdices. Se trataba de los suboficiales de la Policía Federal Argentina Carlos Alberto Inglese y Guillermo Garrido. También resultaron heridos dos custodios más y el conductor del otro vehículo involucrado.



El día de la inauguración

El diario Noticias cubrió con dos enviados especiales todas las ceremonias que tuvieron lugar en Gualeguaychú y junto al puente. Según describen sus páginas, Videla llegó en el avión presidencial T-02 al aeródromo local apenas pasadas las 10, desde donde se trasladó en helicóptero hasta la cabecera del puente. Allí fue recibido por el gobernador y otras autoridades. A las 10 en punto, había llegado el Obispo Diocesano local monseñor Pedro Boxler, quien al recibir a las autoridades procedió a bendecir las obras.

“La inauguración del puente se concretó antes de mediodía bajo pleno sol en el límite internacional del mismo, en presencia de autoridades civiles y militares platenses. Videla y Méndez cortaron las cintas simbólicas y luego se confundieron en un abrazo. Mientras, ambas comitivas entre cuyos integrantes estaban el canciller de la Argentina y del Uruguay, estallaron en un cerrado aplauso. El acto fue captado por un centenar de fotógrafos y camarógrafos. Posteriormente los presidentes descubrieron una placa recordatoria instalada en un monolito ubicado justo sobre la línea de frontera, en la parte más elevada del puente”, relataba el diario.



Y ampliaba: “Concluído el acto Videla invitó a su colega a pasar del lado argentino, trasladándose a la Subprefectura donde mantuvieron una entrevista, analizando temas de interés común para ambas naciones”.



Los dictadores argentino y uruguayo, Jorge Rafael Videla y Aparicio Méndez, en la inauguración del Puente Internacional General San Martín (18/09/1976). Foto publicada en el diario Noticias (restaurada con IA).



Alrededor de las 12, como estaba previsto, tuvo lugar el acto en inmediaciones de la Plaza Colón, en la Costanera de la ciudad, donde se había levantado un palco en el Videla y Méndez tomaron la palabra. Finalizado el acto, la comitiva presidencial se trasladó al Club Social Recreo Argentino, donde firmaron y leyeron una declaración conjunta en el Salón de Acuerdos. Luego tuvieron un almuerzo con invitados exclusivos en los salones del 1er piso. Allí también la Compau hizo entrega de unas plaquetas.







Finalizado el almuerzo, según luego relataría Noticias, “numeroso público se reunió frente al Club Recreo y posteriormente por calle 25 de Mayo para saludar a los mandatarios, especialmente -como es obvio- al argentino”. “El paso del coche que conducía al Teniente General Videla por nuestra arteria principal fue saludado por un grueso sector de espectadores, algunos de los cuales demostraban mucho entusiasmo”, describía.

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Otra perspectiva de los hechos, 50 años después



Con el retorno de la democracia, distintos juicios condenaron a Videla a prisión perpetua tras hallarlo culpable de múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura: homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y robo de bebés. En este último caso, fue sentenciado como organizador y responsable de un plan sistemático para sustraer, retener y ocultar menores (hijos de desaparecidos), alterando y suplantando sus identidades.



Es así que hoy, 50 años más tarde, la mirada sobre el fugaz paso del presidente de facto por nuestra ciudad, reviste la incomodidad propia de ver cómo su llegada fue celebrada y aplaudida, sin que muchos vieran (y otros decidieran no ver) lo que estaba viviendo y a punto de vivir nuestro país: una tragedia sin precedentes, comandada por figuras como Videla, que con total cinismo aseguraban traer la paz y ser paladines de la moral y los valores cristianos, mientras cometían los crímenes más atroces, que siguen siendo una herida abierta.

Conocer historias como esta, nos llama a reflexionar sobre nuestro pasado con la lupa del presente, ayudándonos a entender los procesos históricos que nos constituyen como sociedad con la profundidad que merecen.