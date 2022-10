Las denominados "madres y padres del dolor", que llevan adelante el reclamo por la sanción de la Ley Felipe en Entre Ríos, ya recorrieron 14 localidades difundiendo las necesidades de las familias que se ven obligadas a dejar la provincia por tratamientos de sus hijos e hijas con cáncer. La iniciativa, que contempla una asistencia integral por parte del Estado a estas familias, ya cuenta con aprobación del Senado y se espera su tratamiento por parte del Senado.

El proyecto fue presentado por el diputado Juan Manuel Huss, del Frente de Todos, y recibió media sanción de la Cámara baja el 31 de agosto. Surgió por iniciativa de la familia Felipe Bertoni, un niño de Gualeguaychú que falleció por cáncer en 2019.

Esta semana Danilo Bertoni, el papá de Felipe, se reunió con la vicegobernadora Laura Stratta en Paraná. "Fue un encuentro muy emotivo, descubrí una persona muy sensible que nos abrazó a las mamás y papás del dolor que se suman a esta lucha colectiva", comentó.

En esa oportunidad, Bertoni supo que en los próximos días quienes impulsan el proyecto, junto a los profesionales que los acompañan, podrán exponer en la reunión de la Comisión de Salud del Senado, cuando se abordará el tema. "Todavía falta mucho, pero es un pasito más", manifestó, y agregó que todavía no tienen fecha de tratamiento por parte del pleno del cuerpo legislativo.

Bertoni destacó la trascendencia que ha tenido la lucha por la ley en toda la provincia y el apoyo que recibe de parte de entrerrianos y entrerrianas en las distintas ciudades que recorre junto a su pareja, Elizabeth Artaza. "En esta militancia de recorrer la provincia ya llevamos más de 37.000 kilómetros. Empezamos en 2019 y cada vez somos más", dijo.

"Hemos recorrido 14 localidades y hemos desarrollado casi 30 charlas en espacios a los que nos invitan. Hemos ido a ciudades grandes y chicas y vamos a seguir recorriendo", señaló en declaraciones a Radio Diputados. Todavía no tienen fecha precisa, pero ya tienen definido que el próximo encuentro será en una plaza de Paraná.

Recientemente, Danilo mantuvo una reunión con el padre Pepe Di Paola, referente del movimiento de curas villeros, quien estuvo en Gualeguaychú y adhirió al proyecto de Ley Felipe.

Necesidades

"No criticamos al Estado, decidimos involucrarnos como mamás y papás del dolor, como ciudadanos y ciudadanas y contar qué es lo que nos pasa cuando nos diagnostican a una hija o hijo con cáncer, cuáles son las necesidades de las familias entrerrianas. Mucho de esto ya está en el Estado, ya existen muchas ayudas, se trata de reorganizarlo y agilizar los tiempos", aseguró Bertoni.

Consultado sobre las historias que recogen en cada encuentro que realizan para difundir la Ley Felipe y reunir apoyos, contó: "Hemos conocido diferentes situaciones, pero hay un común denominador: no tienen dónde estar, no tienen para los alimentos, están esperando que terminen de comer en el hospital para ver si quedó algo para que se lo den a los padres".

"A veces ya no les permiten dormir en los pasillos del hospital, pierden mucho contacto con la familia de origen, salen a hacer trabajos no registrados en Buenos Aires para poder enviarle dinero al resto de la familia que queda en la provincia. Muchas veces, en el mejor de los casos cuando tienen trabajo registrado, tienen complicaciones o no tienen licencia", continuó.

A su vez, dijo recordar especialmente el testimonio de una mujer a la que conocieron en la plaza 25 de Mayo de Concordia, que tenía a su hijo con cáncer en estadío cuatro: "Nos contó que tenían que ir a Buenos Aires y terminaron yendo a dedo en un camión que transportaba naranjas al Mercado Central, con el niño dolorido".

"Los diputados ya estuvieron a la altura de las circunstancias. Pedimos que los senadores también lo estén: tienen la oportunidad histórica de dejar las mezquindades políticas y grietas de lado", concluyó.