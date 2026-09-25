La jornada financiera de este viernes 25 de septiembre estuvo marcada por una marcada tendencia bajista para los activos locales. El riesgo país elaborado por el JP Morgan escaló 30 unidades y se posicionó en los 609 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde el 7 de abril.

Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una pérdida promedio del 1,2%. Por su parte, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 1,6%, situándose en los 2.893.751 puntos, su piso desde el 20 de agosto.

Lo que está pasando con los Globales argentinos se da en un contexto de sell off de la renta fija desarrollada que pega fuerte en todos los créditos soberanos de la región. Pero en nuestro caso hay un componente idiosincrático que no se está viendo en otros países de la región, explicó Adrián Yarde Buller, economista de Facimex.

En el plano cambiario, el dólar mayorista cerró a 1.525,50 pesos, marcando un nuevo récord nominal tras subir seis pesos durante la rueda. En tanto, las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron 600 millones de dólares, ubicándose en 48.245 millones, tras realizarse un pago al FMI por 795 millones de dólares.

Mauricio Villacorta, estratega de inversión de IOL, señaló que los activos argentinos profundizaron su tendencia bajista bajo el influjo del contexto internacional. A su vez, el analista Gustavo Ber advirtió sobre el impacto de los indicadores económicos:

A los activos domésticos le viene costando poder sacar a relucir su mayor beta en aquellas ruedas donde se activa un mayor apetito por riesgo global, y en cambio sí sufren aquellos momentos de mayor cautela externa.

Entre las acciones que operaron bajo presión en Wall Street destacaron las bajas de Banco Macro con un 3,4%, Edenor con un 2,8% y Telecom con un 2,6%. El mercado permanece atento a la volatilidad de los commodities y a las estrategias económicas ante un escenario de debilidad en la actividad local.