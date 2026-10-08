Este jueves el agua llegó a la calle de la Costanera de Concordia, como puede verse en las imágenes que retrataron la situación que se comienza a vivir en la capital del citrus.

A las 7 de la mañana, la altura registrada era de 11,14 metros, en una jornada que había comenzado con sectores de la ciudad afectados por la tormenta de la noche del miércoles.

El intendente Francisco Azcué encabezó por su parte este jueves una reunión de trabajo con los organismos que integran el Comité Operativo de Emergencia (COE). En ese marco, sostuvo que “a medida que el río sube, los escenarios van cambiando. La información que nos suministró CTM indica que la semana próxima podría llegar a los 12,50 metros”.

En ese encuentro se dialogó sobre el potencial número de afectados y las medidas que deberían llevarse adelante.

Fuente: Ahora