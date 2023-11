En 19 de noviembre los argentinos deben ir a las urnas para decidir quién será finalmente el próximo presidente. Tanto la victoria de Sergio Massa como la de Javier Milei es posible, en este escenario, el periodista especializado, David Cayón realizó un análisis en Ahora Cero Radio.

“Yo creo que el escenario más disruptivo para el Congreso de la Nación va a ser si gana Javier Milei. Ya de por sí es bastante disruptivo cómo va a estar conformado el Congreso de la Nación, vos vas a tener siete senadores de la Libertad Avanza que es algo que es casi único, nadie se lo esperaba y vas a tener un bloque en la Cámara de Diputados de alrededor de 37 diputados de la Libertad Avanza, si es que no estalla antes”, detalló Cayón.

“De por sí es bastante disruptivo que tengas a sectores ligados a los más liberales de la economía en la Argentina instalados en el Congreso, porque en general va pasando de radicales, el Pro, conservadores, peronistas, eso es más o menos la conformación de del Congreso, y algunos sectores más progresistas pero digo, en general, esos son los que hacen fuerza. Si gana Milei el balotaje, y es el próximo presidente lo más probable que suceda es que el bloque el del interbloque de Juntos por el Cambio se rompa y se rompa entre los sectores más duros del Pro que acompañen a los libertarios y, el resto de los diputados de Juntos por el Cambio, estoy hablando de la coalición cívica, los radicales, los sectores ligados a Margarita Stolbizer y a Emilio Monzón, no. Sectores próximos al futuro gobernador de Entre Ríos que también tiene diputados, van a quedar al margen de lo que proponga la Libertad Avanza”, aventura el periodista.

Del lado del oficialismo, Cayón señala que si gana Milei el peronismo “muy unido para hacer frente a lo que proponga la Libertad Avanza. En el caso de que gane Massa eso le va a dar cohesión a un Junto por el Cambio que hoy está bastante partido, porque van a encontrar en la discusión un oponente en común”.

En tanto, si es Massa el que gana, el especialista sentencia que su rol será el de opositor al gobierno nacional, pero si gana Milei, su función cambiar radicalmente.

“En el Senado, el problema puede llegar a ser mayor porque la Cámara de Diputados es donde se discuten las leyes, pero en el Senado no solo se discuten las leyes, sino que se aprueban los ascensos de los jueces, los ascensos en las fuerzas armadas, se aprueban o no se aprueban los decretos presidenciales y ahí, los siete miembros que va a tener la Libertad Avanza, no tienen la mayoría, con lo cual no pueden decidir absolutamente nada pero terminan siendo la llave para poder abrir el recinto porque el resto tampoco logra el quórum. Entonces frente a eso, se transforma en una situación en la cual si no hay acuerdo entre los diferentes sectores se paraliza. Y lo que podes llegar a tener es un presidente emitiendo decretos que hasta que el Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores no diga este decreto es constitucional o este decreto es inconstitucional, no tiene validez”.