La crítica situación de las universidades nacionales se mantiene a la orden del día debido al fuerte ajuste fiscal que el Gobierno Nacional viene implementando en el presupuesto educativo, que impacta en las condiciones de vida de los trabajadores y hace peligrar el próximo comienzo de clases. En este esquema, la administración de Javier Milei anotó otro “hito” de su gestión: con los últimos datos de inflación del cierre de 2025, el salario real de la docencia universitaria cayó a menos de la mitad que hace una década atrás. La situación se agravó al punto de que numerosos cargos con dedicaciones de 40 horas semanales se encuentran por debajo de la línea de pobreza definida por el INDEC.

“Se observa una consolidación de la depreciación acelerada del salario ocurrida durante los primeros meses del gobierno, sobre una base que ya era históricamente baja”, señaló un informe elaborado por docentes de distintas universidades del país al que accedió este portal. De esta manera, los datos evidencian que se produjo una ruptura del piso histórico, constituyendo “el peor momento de la década para el salario real docente universitario”.

La pérdida salarial acumulada entre 2015 y 2025 equivale a más de 57 salarios actuales. Desde el inicio de la gestión libertaria, la pérdida salarial acumulada ya representa 8,7 salarios actuales. Como resultado, para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos diez años sería necesaria una recomposición superior al 95% ya que, en perspectiva histórica, el poder adquisitivo de la docencia universitaria disputa también los puestos más bajos desde el regreso de la democracia, marcando un retroceso sin precedentes.

Duro golpe al bolsillo docente

Durante los últimos años, los acuerdos paritarios de la docencia universitaria no lograron recomponer el poder adquisitivo del salario en niveles semejantes a los de fines de 2015. De hecho, con los últimos datos de inflación del INDEC para el cierre del 2025 se confirmó un hito crítico: el salario real –considerando el efecto inflacionario- de la docencia universitaria es hoy menos de la mitad que en noviembre del 2015.

La situación se agrava si se compara para atrás en el tiempo ya que dicho salario se posiciona como el más bajo de las últimas dos décadas y disputa los puestos más bajos desde el regreso de la democracia, marcando un retroceso sin precedentes en el poder adquisitivo de este sector del trabajo que viene atravesando un derrotero a la baja, al punto de que alcanza para adquirir un 31,0% menos de bienes y servicios que en noviembre de 2023 (inicio de la gestión actual).

“Estos datos no son sólo números, sino el reflejo de una década de erosión salarial que impacta directamente en la dignidad laboral y la sustentabilidad del sistema universitario” señaló un documento elaborado por el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU) que analizó también el deterioro del poder acumulado durante los últimos tres mandatos presidenciales.

Si se observa lo sucedido en el gobierno de Mauricio Macri la pérdida salarial equivale a 12,0 salarios actuales. Dicha administración dejó un piso que no pudo ser recuperado durante el mandato de Alberto Fernández, equivalente a 21,2 salarios actuales. Luego, durante tal gobierno la pérdida fue de 5,1 salarios actuales, que al cierre del mandato dejó un nivel de pérdida equivalente a 11,7 salarios actuales. Por último, en lo que va del gobierno de Javier Milei se acumula un recorte equivalente a 8,7 salarios actuales. En otras palabras, la pérdida salarial acumulada entre 2015 y 2025 supera los 57 salarios actuales, “una verdadera masa salarial resignad, sin considerar aún las pérdidas asociadas a los aguinaldos”, explicaron desde el centro de investigación.

Sobre la evolución puntual en la actual administración libertaria puntualizaron que “durante los primeros dos meses del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) el poder adquisitivo del salario sufrió un desplome significativamente mayor que el registrado en las dos administraciones anteriores. La recomposición salarial posterior —entre febrero y octubre de 2024— fue lenta y discontinua, recuperando apenas 7 puntos en 9 meses. Esa recuperación parcial se interrumpió luego con una nueva caída, que perforó nuevamente el mínimo alcanzado al inicio del mandato”, detalló el documento al que accedió este medio.

En este esquema, para sostener simplemente el poder adquisitivo de noviembre de 2023, sería necesario un incremento en torno al 50% mientras que para que el salario vuelva a alcanzar el poder adquisitivo que tenía hace diez años (es decir, en noviembre de 2015), sería necesaria una recomposición superior al 95% ya que, como se desprende del informe, el poder adquisitivo de la docencia universitaria se encuentra actualmente en el peor nivel de toda la serie.

Ni para la canasta básica

El documento del LSDU analizó también el derrotero de los salarios en comparación con las posibilidades de acceso a la canasta de bienes y servicios básicos, es decir, cuántas horas de docencia universitaria son necesarias para que un docente no sea pobre en términos de ingresos. Los resultados exhibieron que numerosos cargos con dedicaciones de 40 horas semanales se encuentran por debajo de la línea de pobreza definida por el INDEC.

Entre los ejemplos analizados aparecen Ayudante de 1era. con dedicación exclusiva y 20 años de antigüedad, ($1.242.887), Jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva y 15 años de antigüedad, ($1.264.858), Profesor adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad ($1.299.251), Profesor asociado con dedicación exclusiva y 5 años de antigüedad ($1.284.442) y Profesor titular con dedicación exclusiva ($1.250.305) que no logran superar la canasta básica total para un hogar tipo 2 (compuesto por dos personas adultas y dos menores) en torno a $1.300.000.

Por último, “la tendencia general del período muestra una pérdida sostenida del poder adquisitivo del salario de la docencia universitaria, y desde el inicio de la gestión actual, la pérdida salarial acumulada ya equivale a 8,7 salarios actuales”, concluyó el informe.