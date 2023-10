Por Amílcar Nani

En Facultad de Derecho de la universidad de Buenos Aires se realizó el segundo debate presidencial antes de las elecciones Generales de octubre, que serán dentro de 15 días. Javier Milei (La Libertad Avanza), Sergio Massa (Unión por la Patria), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Juan Schiaretti(Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad) estuvieron frente a frente, protagonizando cada uno algunos de los momentos más calientes de la noche, y tratando de abordar las temáticas de mejor manera que una semana atrás.

Presentación

A diferencia del domingo pasado, los cinco candidatos se refirieron en su presentación a al conflicto recientemente desatado en Israel: Milei, Bullrich y Schiaretti lo hicieron de entrada, afirmando que se solidarizaban; Massa lo hizo en el medio de su exposición; mientras que Bregman lo hizo con las “víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino”, marcando de esta manera la primera diferencia de la noche.

Seguridad

La primera en exponer fue la candidata de JxC Patricia Bullrich, quien al igual que en la presentación primero le reprochó errores del actual Gobierno a Sergio Massa y luego intentó subir al ring a Javier Milei: “Tengo las cosas bien en clara, defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes, mientras que Milei quiere liberar las armas, para que caigan en manos de los delincuentes y de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso, yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico, con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las fuerzas armadas argentinas”, arremetió antes de prometer que iba a bajar la edad de imputabilidad.

Entre los derechos a réplicas que pidieron sus oponentes, se destacó el de Sergio Massa, quien le enrostró a la candidata de Juntos por el Cambio que “en 2019, en la Argentina se liberaron 16.000 presos, mientras que en 2020 fueron 9.000. Quien debe explicar la liberación de presos es quien era Ministra de Seguridad en ese entonces”, chicaneó el peronista a Bullrich, quien ocupaba ese cargo durante el macrismo.

A la hora de exponer sobre Seguridad, Massa afirmó que “el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como Presidente desde el primer día. Lo voy a hacer sobre tres ejes: el primero en la prevención (y contó todo lo que hizo en Tigre, donde fue intendente); el segundo eje con la creación de un FBI argentino que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales: corrupción, narcotráfico y trata de personas; y por último, tenemos que animarnos a exigirle cuentas también a la justicia”.

Las chicanas no se hicieron esperar, y Bullrich aprovechó su derecho a réplica para ironizar sobre los números que informó sobre los presos liberados, y le preguntó en forma socarrona: “¿Quién te dio esos números? ¿Insaurralde?”, a lo que Massa le contestó que al ex Jefe de Gabinete bonaerense le había pedido la renuncia, algo que ella no había hecho con el diputado Gerardo Milman, relacionado de alguna manera con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El último en exponer sobre Seguridad fue el libertario Javier Milei, quien sostuvo que “en Argentina, culpa de la casta política, el Estado también falla en esta materia y el país es un baño de sangre. Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario”.

En los derechos a réplica, finalmente Bullrich logró subir al ring al libertario, a quien le cuestionó que en su plataforma política figura la libre portación de armas y la venta de órganos, al cual calificó como “uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos propones”. Milei, a su turno, pidió derecho a réplica para contestarle, lo cual lo hizo de manera inusualmente calma y negó que proponga cualquiera de las acusaciones que le hizo: “No solo vivís aferrada a las mentiras que te arma a su equipo de campaña, sino que muestra una falta de flexibilidad impresionante. Por favor, suéltese un poquito”.

Trabajo y producción

En este segundo tópico, fue el cordobés Schiaretti quien comenzó exponiendo, y sobre el tema trabajo y producción sostuvo que “tenemos que tener una estructura impositiva que no castigue la producción, como las retenciones a las exportaciones del campo y el complejo agroindustrial, y hay que sustituir impuestos distorsivos como ingresos brutos por un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil”.

Luego fue el turno de Sergio Massa, quien basó su discurso en los beneficios que otorgó durante las últimas semanas desde su rol de Ministro de Economía: “Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde dos lugares, obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario”, mencionó.

Por supuesto, el hecho de ser Ministro de Economía del actual Gobierno, fue cuestionado por los otros cuatro candidatos: Bregman le reprochó el haber pautado con el Fondo Monetario Nacional, Milei lo cuestionó por la falta de capital para llevar adelante las medidas actuales y futuras, Schiaretti el tema de la suba del dólar y Bullrich el tema de la inflación y el desempleo.

Por su parte, Massa se defendió afirmando que el país viene de pasar la peor sequía de la historia y que él se había hecho cargo del país y la economía en un momento muy complicado. “La verdad es que hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de Argentina y del FMI. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, el único que bajo las retenciones”, manifestó el candidato del PJ.

A la hora de exponer sobre este tema, Javier Milei invirtió sus dos minutos en dar una propuesta técnica: “El empleo formal privado está estancado desde 2011. La única forma de encontrarle solución a esto es con crecimiento económico, pero esto implica acumulación de capital físico y capital humano y también progreso tecnológico” y más tarde agregó: “La casta lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo del gasto, y entonces cuando genera déficit fiscal sube los impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital, o emite dinero, genera inflación, que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsionan”.

A esta explicación, Myriam Bregman le reprochó que lo que está proponiendo es una flexibilización laboral y pérdida de derechos laborales, mientras que Sergio Massa sermoneó al libertario por no respetar a las mujeres y por querer llevar al sistema laboral argentino de vuelta a la esclavitud.

Finalmente, Bullrich afirmó que “la mafia política y sindical del kirchnerismo se llevan todo a su casa. Están en los bolsos de López y en el yate de Insaurralde” (un escándalo histórico del kirchnerismo y el más reciente que empapa al Gobierno nacional) y luego prometió que “queremos sacarle la pata encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno, a las pymes, al campo, a la producción en todas las regiones de nuestro país, a todas las economías regionales, miente más a cuando dice que no sacamos las retenciones, miente otra vez más. Nosotros defendemos a los que trabajan”. Antes de terminar su alocución, volvió a poner en la mira a Javier Milei reprochándole que él ya había pautado con las mafias sindicales nombrando a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo: “Con nosotros esa Argentina del paro permanente se termina”.

Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente

Este último bloque temático comenzó con Sergio Massa, quien sostuvo que es un tópico importante porque lo eligió la gente. En lo que respecta a vivienda, prometió “crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con un coeficiente de variación salarial” y “detectar los inmuebles ociosos para poner en marcha un programa de lotes con servicios”. Sobre el medio ambiente, prometió que “quien contamina un río tal o un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión de 3 a 8 años de prisión”.

Luego fue el turno de Myriam Bregman, quien le reprochó al Gobierno nacional las concesiones a las multinacionales, que contaminan los recursos naturales del país y, antes del final, pidió que se trate y aprueba la Ley de Humedales “que tienen cajoneada desde hace mucho tiempo”.

Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza volvió a dar una explicación técnica y comparó datos internos con realidad que dijo que se viven en otro país, como la esperanza de vida, la educación y el desempleo y salud, remarcando que todo esto se tiene que hacer en un contexto de libertad. Lo curioso es que tanto en salud como en educación, afirmó que propone una “universalidad en el sistema” y no mencionó el sistema de vouchers que mencionó durante su campaña. Tampoco habló de políticas ecológicas.

Fueron Bregman y Bullrich las que le salieron al cruce. La primera le reprochó que sacó su discurso de “Yahoo repuesta”, mientras que la candidata de Juntos por el Cambio lo trató de maleducado y de no respetar a nadie. De paso, Bullrich le reprochó a Massa por defender a las mujeres: “No necesitamos que nos defienda nadie”.

A la hora de exponer, Bullrich usó este tópico para atacar de lleno a Sergio Massa y al peronismo: “¿Sabes lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolsos de López; los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos; los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner; y el yate de Insaurralde. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar masa. Se llevan todos, se llevaron rutas, hospitales y escuelas”, expresó con vehemencia y cerró: “Hay que sacarse el kirchnerismo de encima de una vez y para siempre”.

Preguntas cruzadas

Uno de los momentos más picantes de la noche fue cuando Bullrich utilizó los cuestionamientos a Milei para echarle en cara de que “su lista está llena de chorros”, por lo que el libertario le contestó: “También tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado, pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad, mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina”.

Otro de los momentos fue cuando Milei cuestionó a Massa por tener gente en su espacio que “apoya a los terroristas que desataron el conflicto en Israel”. “Vengo planteando la ley de ‘Juzgamiento en Ausencia’ para que los terroristas que hicieron atentados en la Argentina puedan ser juzgados y condenados en la Argentina. Desgraciadamente vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. Y no solamente condeno el ataque de los terroristas, sino que en ese diciembre voy a ser Presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina”.

Cuando Massa le preguntó a Bullrich sobre si iba a eliminar el Previaje, ella contestó: “No me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejate de joder con esos plancitos. ¡Vamos en serio, nosotros juntos!”

“¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa situación?”, le cuestionó Massa a Milei, a lo que el libertario afirmó: “Si tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Como hicieron durante la pandemia, que si hubiéramos hecho las cosas con un país mediocre, hubiéramos tenido 30 mil muertos y tenemos 130 mil por culpa de este Gobierno genocida”.

Otro de los temas polémicos de la última semana fue cuando Bullrich afirmó que deberían intervenirse los teléfonos para escuchar las conversaciones entre abogados y acusados de un crimen. En este sentido, la candidata de JxC se defendió con una frase abstracta: “Nosotros vamos a dar la lucha contra el narcotráfico en todos los planos, con la ley y con la justicia”, y no contestó la razón por la cual defiende a Milman, que también había sido cuestionado por la candidata de izquierda.

Finalmente, Milei explicó su concepción del Calentamiento Global ante el cuestionamiento de Myriam Bregman: “Existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo donde, ¿sabe cuál es la diferencia con los cuatro anteriores? que antes no estaba el ser humano y ahora sí está”, se defendió el libertario..