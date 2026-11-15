La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó una huella imborrable de fe y fervor popular. A lo largo de cuatro jornadas intensas en Buenos Aires y Córdoba, las palabras y gestos del Santo Padre conmovieron a los más de seis millones de personas que acudieron a su encuentro, y a otras tantas que siguieron desde sus casas cada discurso y homilía. La masividad de sus apariciones públicas implicó un enorme despliegue logístico y de seguridad, dentro del cual el traslado del pontífice y su acercamiento a las multitudes representaba un punto clave. Detrás de este aspecto estuvo el trabajo del entrerriano Julián Benedetti Basone.

Oriundo de Gualeguay, el ingeniero industrial y gerente de posventa de Toyota Argentina lideró el equipo técnico encargado de diseñar y construir los dos papamóviles oficiales utilizados durante la gira en nuestro país. Esta semana, en una entrevista con Cero y Bolazo Stream, contó cómo fue llevar adelante este proyecto, y expresó una gran emoción por haber tenido el honor de hacerlo y la oportunidad de conocer a León XIV en persona: “Hace 17 años trabajo en Toyota Argentina. He tenido experiencias muy lindas y participado de proyectos muy interesantes, pero sin dudas nunca imaginé este privilegio”, definió.

Julián Benedetti Basone

El proyecto se gestó tiempo antes de la llegada del pontífice, cuando Toyota Argentina supo de la confirmación de la visita apostólica. “Recuerdo por junio o julio cuando apenas supimos de una posible visita de su Santidad a nuestro país. Tomamos contacto con nuestro presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, y él me encomendó esta gran responsabilidad y desafío a nivel profesional de proveer toda la movilidad para la visita”, explicó.

A través del concesionario Kansai (actor clave en el vínculo institucional con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina), la automotriz se puso a disposición para colaborar y propuso la donación y transformación de dos camionetas Hilux. El trabajo técnico comenzó tras la recepción de las especificaciones enviadas desde el Vaticano. Con esas indicaciones sobre la mesa, el equipo encabezado por el gualeyo comenzó el desarrollo conceptual, respetando las directivas en términos de diseño y materiales dictadas por la Santa Sede. El proceso incluyó la presentación formal de la propuesta en agosto y sucesivos intercambios por WhatsApp, correos electrónicos y videollamadas, que culminaron con una visita de la avanzada del Vaticano a la planta de Zárate.

La fabricación de las dos unidades papales exigió una labor completamente artesanal. La transformación se completó en un tiempo récord de solo seis semanas, durante las cuales el equipo debió trabajar en paralelo con los cálculos estructurales, el diseño, la matricería y la logística de más de 20 vehículos adicionales de soporte (entre ellos unidades Toyota SW4 grises para las fuerzas de seguridad y una SW4 negra utilizada por el Papa en sus traslados privados).

Al respecto de la producción, Benedetti destacó que “es un orgullo que el papamóvil sea industria nacional pura”: “La Hilux sirvió como plataforma y se fabricó en nuestra planta industrial de Zárate con industria 100% argentina. Los proveedores que participaron activamente en la realización, entre ellos Equipamientos Vallé en Córdoba, son 100% argentinos”, dijo, y reflexionó sobre el trasfondo colectivo del trabajo en la planta: “En esta línea de producción intervinieron ni más ni menos que 8.000 manos para poder formar el vehículo, desde el primer rollo de chapa hasta el final, y unas 30.000 entre el trabajo directo e indirecto. Todos pusimos nuestro granito de arena”.

Como punto de partida para este proyecto, se utilizó la próxima generación de la Toyota Hilux Doble Cabina. Las unidades, dotadas de tracción 4x4 y transmisión automática, alcanzan los 5,50 metros de largo, 2,10 de ancho y 3,10 de alto. Exteriormente, ambas camionetas se distinguen por los escudos papales ubicados en los laterales y la patente oficial S.C.V. 1, siglas correspondientes al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Para lograr la cúpula abierta requerida por el protocolo, que permitió al Papa viajar de pie y mantener contacto visual directo con la gente, el equipo técnico partió de una versión doble cabina a la que le retiraron la sección trasera de pasajeros. Sobre esta particularidad en el diseño abierto en los laterales y la parte trasera, Benedetti detalló: “Se relaciona con la orden de San Agustín. El Santo Padre es agustino y una de las cosas que los caracteriza es la cercanía con el pueblo. Esta apertura del papamóvil era también un medio para que León XIV pudiera acercar perfectamente la mirada y establecer contacto con los fieles”.

Esta conversión requirió una profunda intervención mecánica. Al concentrarse un mayor peso en la parte trasera, se debieron recalibrar los amortiguadores y reforzar los elementos de la suspensión para asegurar un comportamiento dinámico estable y mantener la altura adecuada. A esto se sumó la colocación de aislantes específicos entre la chapa y el chasis para reducir las oscilaciones, garantizando de esta manera la comodidad y firmeza de León XIV mientras permanecía de pie.

Uno de los grandes desafíos de la obra fue la cúpula de policarbonato termoformado, la cual fue fabricada en una sola pieza curva para ofrecer una visibilidad óptima, contó con iluminación LED interior y fue evaluada mediante rigurosos análisis de elementos finitos. Todo este proceso se llevó a cabo respetando los estrictos materiales y requerimientos de seguridad del Vaticano.

El interior del sector papal fue diseñado considerando la contextura física del Santo Padre y las medidas precisas que fijó la Santa Sede para el asiento, el respaldo, los apoyabrazos y los pasamanos. El vehículo fue configurado para albergar a un total de siete personas: dos en la cabina delantera y cinco en el sector posterior, espacio donde se ubicaron el Papa, dos acompañantes a sus lados y dos custodios de seguridad sobre las plataformas traseras.

Durante las multitudinarias actividades en el país, los papamóviles circularon a una velocidad constante de entre 5 y 6 kilómetros por hora. No obstante, la mecánica motriz no fue modificada, conservando la capacidad de alcanzar las prestaciones de aceleración de cualquier Hilux de serie si la seguridad lo demandase. En su traslado a Luján, una de las unidades alcanzó más de 80 km/h por la Autopista del Oeste. Para cubrir las exigencias de la agenda, se destinó una para suelo cordobés y otra para Buenos Aires.

Un encuentro inolvidable

Más allá del trabajo técnico, Benedetti atesora el haber conocido al Sumo Pontífice. Lo hizo en el marco del encuentro “El mundo del trabajo” realizado en la Universidad Católica Argentina. “Tuve la oportunidad de saludarlo personalmente, en representación de todas las personas que hicieron posible este trabajo. Fue un momento muy especial que sin dudas voy a llevar para toda mi vida y estoy muy feliz de haberlo vivido. Terminado este encuentro, llamé a mi familia, a mis padres y a mi mujer. Somos de una familia muy creyente, y fue inevitable pensar que en ese apretón de manos no solamente estaba yo, sino toda mi familia”, manifestó.

Y sumó: “Creo que el mensaje más lindo de esto es que yo no dejo de ser un hombre de Gualeguay, que salió de una escuela normal, pública. Uno va haciendo su camino al andar, y el mensaje para muchas personas y para mí mismo es que sin dudas los caminos a veces son difíciles y las injusticias siempre están, pero las cosas eventualmente ocurren, no sé si con esta dimensión, pero sí ocurren. Vale la pena el esfuerzo”.

El futuro de los vehículos

Tras finalizar las actividades oficiales y concretarse la partida de León XIV a Perú, los vehículos retornaron desde Córdoba y Luján hacia Zárate. Al tratarse de una donación formal a la Santa Sede, las unidades son propiedad del Vaticano, pero serán reacondicionadas y quedarán exhibidas en el Centro de Visitas de la planta industrial de Toyota en Zárate (Ruta 12, km 81), el cual se encuentra abierto a toda la comunidad.



