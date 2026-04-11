El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) continúa desarrollando tareas de monitoreo y vigilancia fitosanitaria en los viñedos y plantaciones de arándanos de la provincia de Entre Ríos. El operativo tiene como objetivo principal verificar la ausencia de Lobesia botrana, conocida popularmente como la polilla de la vid, o la detección temprana de esta plaga que afecta la calidad de la producción tanto para consumo en fresco como para la industria.

La Coordinación Regional de Protección Vegetal del Centro Regional Entre Ríos del Senasa, en el marco del Programa Nacional de Lobesia Botrana, lleva adelante un sistema de vigilancia basado en la instalación de trampas de tipo delta para monitoreo de la plaga.

El procedimiento estipula una revisión periódica y rigurosa de estas trampas y recambio de pisos y difusores de feromonas garantizando así la efectividad continua de la atracción y la precisión de los datos obtenidos en el terreno.

Todos los datos relevados en el campo son procesados y cargados de manera inmediata en el sistema informático del Programa Nacional de Lobesia botrana. Este seguimiento permite al organismo nacional contar con información de la plaga actualizada en tiempo real.

Aunque la vid es el principal huésped, la plaga también puede hospedarse en plantaciones de arándanos, olivo y kiwi. Por ello, mantener a Entre Ríos como zona libre es vital para la competitividad de estas producciones provinciales.