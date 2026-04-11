Por la Guerra de Medio Oriente, la nafta y el gasoil aumentaron más de 20% en el último mes, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar cartas en el asunto: pausó el incremento del impuesto a los combustibles previsto para abril e YPF congeló los precios en los surtidores por 45 días.

Esta suba impactó en varios niveles de la vida cotidiana, y el transporte público, no es una excepción. De hecho, en Buenos Aires algunas líneas redujeron sus frecuencias hasta un 20%, y en grandes centros urbanos como Mar del Plata y Bahía Blanca, las empresas están reclamando fuertes subas en el boleto.

En Gualeguaychú, Ricardo Delcausse, propietario de las líneas 1 y 4, señaló que no acortaron la frecuencia de los servicios, pero que ya no circulan los domingos ni los feriados porque la cantidad de pasajeros no permite amortiguar los costos.

“En este momento, tenemos entre 3.600 y 3800 pasajeros de lunes a viernes, los sábados baja un poco, cuando hace tres años teníamos 6.500. La gente economiza en transporte, agarra la bicicleta o camina”, describió y señaló que “los principales motivos son económicos, incluso hay personas que usaban el colectivo para ir a trabajar, y se quedaron sin trabajo, entonces, ya no lo usan”.

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Delcausse manifestó que hace tres meses que Nación no les paga los tributos sociales (54%) que corresponden a la bonificación que tienen los jubilados para trasladarse en transporte público.

“La situación del transporte es cada vez peor. Nosotros no tenemos subsidio. El boleto gratuito de primaria, secundaria, terciario y universitario que está por ordenanza, lo paga el Municipio, mientras que la tarifa plana, no tiene ningún tipo de subsidio para los pasajeros. Hoy en día, el boleto tiene un costo de $1.968, pero tendría que estar $3.500. Sin embargo, no podemos poner ese precio, porque nadie podría viajar”, expresó.

En todo el Departamento, sólo cuatro ciudades tienen transporte público: Paraná, Concordia, La Paz, y Gualeguaychú, ya que recientemente Concepción del Uruguay quedó sin servicio.

Delcausse augura una situación similar en Gualeguaychú por la disminución de la demanda y los costos de mantenerlo.

El sistema de aumento está establecido cada dos meses por ordenanza, la tarifa se actualizó hace 20 días. La lógica indica que en este contexto es necesario que haya una sesión especial para tratar el tema. Estuve en el Municipio queriendo hablar con quién me atienda para hacer una reunión con el Concejo Deliberante, pero todavía no me han llamado”, contó el empresario.

Ricardo aseguró que mantiene una relación fluida con el dueño de los colectivos Santa Rita (línea 2), y que su situación es la misma que atraviesa él.

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“Todos los días en el interior del país se acaba alguna línea de colectivo porque no hay subsidios. En CABA y AMBA hay subsidios, y así mismo se quejan por el aumento del gasoil, y bajaron la frecuencia de los recorridos. Nosotros no tenemos ese beneficio y encima nos manejamos con los mismos sueldos que ellos, es demasiada la complejidad. Llevamos 4 años con los balances negativos, no sabemos hasta cuándo vamos a subsistir, estamos esperando alguna solución de los estados o el final. Pero la verdad es que no tienen intención de que el transporte continue”, afirmó.

Cuál es el principal reclamo de las empresas de colectivos al Gobierno

Las compañías de transporte automotor de pasajeros reclaman que se revise la estructura de precios y subsidios. A través de una carta dirigida al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, solicitaron que se incluya el aumento de los combustibles, y una asignación adicional en concepto de anticipo correspondiente a abril.

En la misiva, las empresas advirtieron que en la última adecuación de costos dispuesta por el Gobierno se tomó como referencia el gasoil a $1744,15 por litro, mientras que ahora lo estiman en $1915 por litro, una diferencia de 9,8%.

“Estamos pagando 48% más el precio del combustible en relación a un mes atrás, muy por encima del valor que reconoce el Estado nacional”, subrayaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Para definir la estructura que determina los subsidios que Nación entrega a las empresas, se realiza un cálculo mensual que tiene en cuenta, entre otros factores, los recorridos de cada línea y los pasajeros que llevan.

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Actualmente, la secretaría de Transporte destina unos $90.000 millones mensuales en concepto de asistencia a las empresas y se calcula que el Estado cubre el 65% del costo final de los boletos, mientras que el 35% restante corresponde al valor de la tarifa. Aunque esto, no es lo que ocurre en Gualeguaychú, donde no se reciben subsidios, según señaló Delcausse.



La crisis del sector se ve agravada por un cambio drástico en el esquema de asistencia estatal. Tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior por parte de la Nación, las empresas de Gualeguaychú dejaron de recibir recursos directos para costear combustible y salarios, quedando supeditadas a una recaudación que no deja de caer. Si bien el Gobierno de Entre Ríos mantiene programas de subsidio a la demanda, como la gratuidad para estudiantes y descuentos a docentes, este modelo ya no cubre la operatividad general del sistema (subsidio a la oferta), lo que obliga a las líneas locales a subsistir casi exclusivamente con el corte de boleto y el aporte municipal para las gratuidades locales.

A este escenario se suma el impacto de la "deuda invisible" por los Atributos Sociales de la tarjeta SUBE. Las empresas denuncian que, aunque aplican los descuentos de ley a jubilados y beneficiarios de ANSES en cada viaje, el Estado Nacional demora meses en reintegrar esos fondos, obligando a los propietarios a financiar el sistema con capital propio en un contexto de inflación galopante. Sin un subsidio que amortigüe la tarifa plana para el pasajero común, la brecha entre el costo real del servicio y lo que el usuario puede pagar se vuelve insostenible, empujando al transporte de la ciudad hacia el mismo destino de precariedad que ya sufren otras localidades de la provincia.