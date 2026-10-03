Aunque recién constituyen los primeros lotes, algunos que se están testeando incluso solo a modo de prueba, puede decirse que la campaña de trigo 2026/27 ya comenzó la transición hacia su etapa final, debido a que en algunas zonas del norte del país comenzó la cosecha.

Así lo revelaron sendos informes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

“Respecto al trigo, comienzan a realizarse las primeras pruebas de cosecha al norte del país, con resultados superiores al promedio histórico”, resaltó la entidad porteña.

Y agregó: “Con un 34% del cereal transitando de espigazón en adelante, concentrado en el centro y norte del área agrícola, los rindes esperados que informan los colaboradores de esas zonas son alentadores, y podrían concretarse de no mediar condiciones adversas durante el llenado de granos”.

En tanto, el reporte oficial a cargo de la Dirección Nacional de Estimaciones Agrícolas puntualizó que la cosecha de lotes tempranos y bajo riego comenzó en Salta, “con rendimientos variables según la disponibilidad de humedad del suelo”.

En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Federación Argentina de la Industria Molinera abrieron la convocatoria para reconocer el Primer Lote de Trigo de la cosecha 2026/27.

Según precisaron, se considerará como Primer Lote de Trigo aquel que arribe a Molinos Florencia, ubicado las afueras de la ciudad de Córdoba, en barrio Ferreyra.

Entre otros aspectos, el reglamento del certamen establece que se considerará “Primer Lote” a la partida de un mínimo de 20 y máximo de 30 toneladas, cuya calidad sea “Condiciones Cámara”.