A más de dos meses de la condena a los ocho asesinos de Fernando Báez Sosa, la espuma mediática bajó pero el dolor continúa y así lo contó su mamá, Graciela, en su cuenta de Instagram.

En el marco del domingo de Pascuas, Graciela Sosa compartió un emotivo mensaje: “Una Semana Santa sin Fernando... Me siento tan triste... Lo extraño demasiado... Me verán completa... pero por dentro me siento destrozada”, escribió junto a una foto del joven.

En pocos minutos, el post se llenó de mensajes de aliento y apoyo: “¡Te abrazo fuerte, nadie puede imaginar el dolor que llevas por dentro! Fernando era demasiado bueno para seguir en este mundo. Está con Dios en paz. ¡Él te guía y te cuida siempre!”