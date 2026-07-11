La importancia de la prensa no se discute y con el transcurso de los siglos ha alcanzado una proyección tal que influye, en forma individual y colectiva, en el comportamiento humano. Sin duda que hoy su rol no es el mismo que se desencadenó después del invento de Gutenberg.

La aceleración del tiempo histórico plantea que el ritmo de los acontecimientos se haya vuelto vertiginoso y especialmente con el incuestionable aporte de la tecnología aplicada a los medios. Pero ese avance tiene sus incidencias, tanto en el servicio informativo que hoy es casi inmediato y de largo alcance, como también en el plano económico. En esta nueva realidad, la gente ya casi no compra diarios, se informa por medios digitales, lo que ocasiona perjuicios económicos para las empresas periodísticas porque los números muchas veces no cierran. No es casual, por ejemplo, que en Gualeguaychú donde antes había varios periódicos o diarios simultáneos, fruto de las inquietudes del pueblo, hoy solo existan solo cuatro: dos semanales que hasta hace poco tiempo eran diarios (El Argentino y Ahora El Día) y dos publicaciones mensuales de entrega gratuita (Semanario y Destino Gualeguaychú).

Esta situación nos lleva a pensar y a comparar con otro fenómeno similar que es el que ocurre con el libro “soporte papel”, en relación con el libro “digital”, ya que, de alguna manera, ambos también padecen las consecuencias de la cibernética. Con las ventajas y riesgos que se presentan en cada uno de estos formatos. Sin embargo, y a no dudarlo, la palabra escrita, escrita está y en ella queda registrado el devenir histórico, de ahí la importancia de las hemerotecas.

El escritor y pensador francés Albert Camus (1913-1960) consideraba al periodista como el historiador del momento: “El periodista es, de entrada, un hombre a quien se atribuyen ideas; luego, alguien encargado de informar al público sobre los acontecimientos de la víspera. Un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupación es la verdad”.

En esa línea de pensamiento: pasado, presente y futuro se conjugan, dado que el presente, mañana es pasado y queda registrado en cada diario, que al ser preservado servirá de fuente de información para el futuro. Esa es la finalidad de las hemerotecas. Por eso, la Biblioteca Popular Sarmiento está abocada en poner en valor su patrimonio periodístico, que no se limita a diarios y periódicos de los siglos XIX, XX y XXI, sino también a revistas científicas, partituras de obras musicales y publicaciones de diversa índole. Pero ese material requiere cuidado y tratamiento especial, no solo de conservación sino también de clasificación y organización y, ante esta nueva era tecnológica, la posibilidad de digitalización.

En nuestra biblioteca, en lo que hace a rescate, conservación y clasificación, cabe recordar con gratitud a la profesora Adela Heller de Rossi, quien como miembro de la Comisión Directiva (presidenta y secretaria en diferentes gestiones) en forma silenciosa, despacio pero sin pausa, hizo ese trabajo inicial; tarea continuada, prolijamente, después por la profesora Marta López quien contó con la colaboración de la profesora Ana María Gandola y el apoyo de la Comisión Directiva de la institución que, en consonancia, consciente de que la Biblioteca Popular Sarmiento es custodia de la cultura de nuestro pueblo, esa labor forma parte de su compromiso social.

Esta inquietud se ha profundizado, a raíz del proyecto del Archivo Municipal de digitalizar el material periodístico de Gualeguaychú. Así, a través de un convenio con la Secretaría de Cultura Municipal, la Biblioteca puso a disposición el material de su propiedad para su puesta en valor, acondicionado y digitalización. Terminado ese proceso, dicho material vuelve a la hemeroteca, pero al mismo tiempo, con ese procedimiento se presta un ayuda social y cultural, porque la información digitalizada queda al servicio de la comunidad, dado que mediante la consulta digital quien busque determinada información, encontrará respuesta a lo que desea saber.

Corresponde aclarar que esta etapa está en proceso de ejecución y por eso se brindó una charla explicativa y se realizó un muestreo del avance del programa; un encuentro enriquecido con el aporte del profesor y periodista Marcelo Lorenzo.

Al respecto es oportuno recordar el pensamiento del Padre Juan Carlos Borques, quien, en el prólogo de “Ensayo histórico del periodismo de Gualeguaychú” (1849-1870)”, escrito en 1919, expuso la intención y el gran desafío que significaba el rescate y el análisis de la prensa de la ciudad, inquietud reflejada en estas palabras: “En cuanto a la utilidad de una obra de esta naturaleza, no cabe la menor duda, porque ella podrá servir para orientar a los que se ocupan de investigaciones de antaño y deseen conocer algunos progresos de esta población, como así mismo algo de la vida política y social de la región, de lapsos de tiempo pasado…”. Información que, sin duda, puede servir de experiencia para pensar en el futuro. De hecho, ha servido de fuente de información a investigadores, particularmente al equipo que de profesores que escribió “Historia de San José de Gualeguaychú” y a estudiantes del Profesorado de Historia para sus trabajos de Seminario.

Naturalmente que Borques se refería al rescate periodístico escrito y a su análisis, lejos estaba de imaginar el periodismo digital. Pero su idea es compatible con los nuevos recursos técnicos porque permiten no solo informar al momento los hechos, sino también contribuyen a la conservación y consulta del material periodístico guardado, evitando su manejo directo y el consecuente deterioro.

Por eso, para estos proyectos, instituciones de esta naturaleza cultural deben tener el apoyo necesario porque en el presente el papel guarda la voz de quienes ya no están y los archivos conectan generaciones separadas por siglos de distancia, cuyas experiencias dejan a la posteridad mucho que aprender y nos hacen reconocer que no siempre todo tiempo pasado fue mejor.