La incógnita sobre quién será el próximo Presidente de la Argentina quedará revelada este domingo, cuando concluya el balotaje en el que podrán sufragar aproximadamente 35 millones de personas y se conozcan los resultados de la última instancia electoral del año, que definirá cuál de los dos candidatos más votados en octubre pasado será jefe de Estado a partir del 10 de diciembre: Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP) o Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA).

Con la disputa en las urnas de dos proyectos de país antagónicos, esta segunda vuelta electoral pondrá fin al proceso con el que los ciudadanos decidirán quiénes reemplazarán en el Gobierno a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para el período 2023-2027, es decir, la renovación de los cargos del Poder Ejecutivo: Presidente y Vicepresidente.

El camino hacia esta definición se inició en agosto último, con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y continuó el 22 de octubre, con las presidenciales.

Con esas dos votaciones, el electorado fue perfilando el orden de sus preferencias político-partidarias hasta este último tramo, en el que sólo habrá dos boletas en el cuarto oscuro: la de UxP, con la fórmula presidencial Massa-Agustín Rossi, y la de LLA, con el binomio Milei-Victoria Villarruel.

El Balotaje en números

La Cámara Nacional Electoral informó que son más de 35 millones los argentinos y argentinas habilitados a participar del balotaje de este 19 de noviembre .El distrito Entre Ríos representa el 3,2% del total del padrón · Hay más de 52 mil jóvenes de 16 a 18 años que podrán participar de las elecciones.

En Entre Ríos son 1.143.459 electores habilitados para sufragar, lo que representa el 3,2% del total del padrón nacional. Dentro del total hay 52.176 electores de entre 16 y 18 años habilitados a participar de las elecciones, de los cuales se incorporan por primera vez al padrón 28.836.

En tanto, en Gualeguaychú habrá 223 mesas habilitadas para sufragar y en cada una de ellas podrán votar 350 personas. Esto permite estimar que la cantidad de ciudadanos que se dirigirán a las urnas serán aproximadamente 78.050.

Según datos del 2019, en todo el Departamento hubo 96.849 entrerrianos en condiciones para votar, de los cuales solo 77.356 ejercieron su derecho. En esta dirección, se puede inferir que desde las últimas elecciones, la cantidad de personas habilitadas a votar creció, ya que únicamente en la ciudad de Gualeguaychú son más de 78.000 los que se encuentran habilitados a votar. Si se tiene en cuenta a la población de ciudades aledañas, en todo el departamento hay 102.982 ciudadanos aptos para sufragar. Gualeguaychú constituye solo el 6,8% del total del padrón entrerriano.

No obstante, Paraná y Concordia concentran casi el 40% del caudal electoral de Entre Ríos.

Nuevas identidades

A raíz de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género que, reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género, hay 1075 votantes registrados en el padrón electoral como no binarios. Las personas no binarias son aquellas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino.

A su vez hay un notorio cambio con respecto al 2021, año en que se realizaron las anteriores elecciones nacionales, donde el padrón estaba integrado por apenas 24 personas.

La mayoría de las personas no binarias registradas en el padrón son habitantes de la Provincia de Buenos Aires (469), mientras que en CABA residen 219.

En tanto, en Entre Ríos, hay 22 sufragistas que manifiestan esta identidad de género, de las cuales 4 son de Gualeguaychú.

Urnas que llegaron en tractor

Para el balotaje 2023, este sábado Correo Argentino inició su despliegue de distribución más grande para entregar un total de 104.520 urnas en todo el territorio nacional para que 35.405.013 argentinos y argentinas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de mañana domingo 19 de noviembre.

Debido a las lluvias de los últimos días en las zonas del Litoral hay caminos de acceso a locales de comicios que son de difícil acceso. Por eso, desde la sucursal Gualeguaychú, para llegar a la Escuela N°11 Baldomero Fernández Moreno, en Ñancay, se realiza un recorrido en tractor para que las dos urnas de las mesas 2189 y 2190 lleguen a tiempo para que 400 electores puedan emitir su sufragio.

El mismo operativo se da en la Escuela Provincial N°66 Bartolito Mitre a la que es posible llegar en vehículo 4x4. Allí en la mesa 2313 están habilitados para votar 195 argentinos y argentinas.

Boletas válidas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que son válidas para votar este domingo las boletas que fueron oficializadas para la primera vuelta que se realizó el 22 de octubre, en la categoría de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación.

En tanto, explicaron que "no son válidas" las boletas que se utilizaron en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputaron el pasado 13 de agosto.