La orientación vocacional ya no es patrimonio de quienes terminan el secundario. En un mundo educativo y laboral que cambia constantemente, adolescentes y adultos necesitan herramientas para conocerse, explorar posibilidades y construir proyectos que tengan sentido en cada etapa de la vida.

“¿Qué vas a estudiar cuando termines la escuela?”. Es una pregunta que muchos adolescentes escuchan durante meses, incluso años, antes de terminar el secundario. A veces la respuesta aparece con claridad. Otras veces genera angustia, dudas o silencio.

Hay quienes tienen demasiadas opciones y no saben por cuál decidirse. Otros sienten que ninguna carrera los representa. Algunos eligen aquello que su familia espera, mientras que otros tienen intereses, pero no consiguen organizarlos en un proyecto posible. Y aparece una de las preocupaciones más frecuentes: “¿Y si me equivoco?”

Durante mucho tiempo se pensó que la orientación vocacional consistía fundamentalmente en ayudar a los jóvenes a elegir una carrera. Incluso quedó instalada la expresión “hacer un test vocacional”, como si una evaluación pudiera revelar mágicamente cuál es la profesión indicada para cada persona. Hoy sabemos que el proceso es mucho más amplio.

No se trata de elegir rápido, sino de aprender a elegir

La orientación vocacional ocupacional es un proceso de exploración, autoconocimiento e información que permite que cada persona pueda construir una decisión propia.

Los instrumentos de evaluación pueden ser parte de ese proceso, pero no constituyen por sí solos una respuesta. Intereses, aptitudes, valores, características personales, experiencias, expectativas, historia educativa, posibilidades concretas y contexto sociolaboral son algunos de los aspectos que necesitan ser considerados.

También es fundamental conocer el mundo hacia el cual se dirige esa elección. El escenario educativo y laboral actual es dinámico. Surgen nuevas carreras, especializaciones y modalidades de formación; algunas ocupaciones se transforman y aparecen nuevos roles que hasta hace pocos años no existían. Por eso, conocerse es necesario, pero no suficiente: también hay que conocer las oportunidades existentes.

No es necesario esperar a que aparezca una crisis para consultar. Un adolescente puede beneficiarse de un proceso de orientación cuando no sabe qué elegir, cuando tiene demasiadas alternativas o cuando siente que no encuentra ninguna. También cuando se siente presionado por su entorno, cuando sus intereses están poco organizados, cuando necesita conocerse mejor o explorar opciones que todavía no considera. Puede ser especialmente valioso cuando existe temor a equivocarse.

La orientación no busca eliminar toda incertidumbre. Busca que el adolescente pueda contar con más herramientas para atravesarla. Porque una decisión vocacional no debería construirse únicamente desde la pregunta “¿qué carrera tiene más salida?” o “¿qué quiere mi familia?”.

También necesita incluir otras preguntas: ¿Qué me interesa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué disfruto? ¿Qué habilidades fui desarrollando? ¿Qué valores son importantes para mí? ¿Qué tipo de actividades me imagino realizando? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué condiciones necesito para llevar adelante ese proyecto? La elección comienza mucho antes de completar una inscripción universitaria.

Y después de los 40, ¿también?

La orientación vocacional ocupacional tampoco termina al finalizar la adolescencia. Cada vez son más los adultos que, en diferentes momentos de su trayectoria, sienten la necesidad de detenerse y preguntarse qué quieren para la próxima etapa.

A los 40, 50, 60 años o más pueden aparecer preguntas relacionadas con el trabajo, la formación y el proyecto personal: ¿quiero continuar haciendo lo mismo?, ¿necesito especializarme?, ¿quiero estudiar algo que siempre postergué?, ¿puedo transformar una experiencia en un nuevo proyecto?, ¿quiero emprender?, ¿qué actividades podrían darme mayor satisfacción?

La experiencia acumulada también constituye un recurso. Un adulto no comienza desde cero cuando decide revisar su trayectoria. Llega con conocimientos, habilidades, vínculos, experiencias laborales y vitales que pueden convertirse en herramientas para construir nuevas posibilidades.

Por eso, orientar vocacionalmente a un adulto no significa necesariamente pensar en un cambio radical. En ocasiones implica reordenar, profundizar, complementar o resignificar lo que ya existe.

Una trayectoria no tiene que ser lineal

Quizás uno de los mayores cambios en la manera de pensar la orientación vocacional sea comprender que una elección no necesariamente define toda una vida.

Durante mucho tiempo se transmitió la idea de estudiar una carrera, conseguir un trabajo y permanecer en ese camino durante décadas.

Las trayectorias actuales pueden ser diferentes. Una persona puede estudiar, trabajar, especializarse, cambiar de actividad, emprender, volver a estudiar y descubrir nuevos intereses en distintos momentos.

Esto no significa que las decisiones no sean importantes. Significa que podemos pensarlas como parte de un recorrido. Elegir no es cerrar todas las puertas. Muchas veces es comenzar a abrir una.

Orientar es acompañar una construcción

Desde mi trabajo como psicóloga y orientadora vocacional ocupacional, acompaño a adolescentes, jóvenes y adultos en procesos destinados a explorar intereses, recursos, posibilidades y proyectos. Cada proceso es singular porque no hay dos historias iguales.

En los adolescentes, el objetivo puede estar vinculado con la elección de estudios posteriores a la escuela, pero también con el desarrollo del autoconocimiento y la autonomía necesaria para tomar decisiones.

En los adultos, puede tratarse de revisar una trayectoria, pensar una nueva etapa, continuar formándose, iniciar un emprendimiento o explorar actividades que hasta ese momento habían quedado postergadas.

En ambos casos hay algo en común: no se trata de que otra persona decida por nosotros, sino de contar con un espacio profesional que permita pensar mejor nuestras propias decisiones.

La orientación vocacional ocupacional no promete descubrir un destino escrito de antemano. Propone algo diferente: conocerse, explorar, informarse, hacerse preguntas y construir un proyecto que sea personal y posible.

Porque no siempre necesitamos que alguien nos diga qué camino tomar. A veces necesitamos detenernos, mirar el mapa, reconocer dónde estamos y descubrir hacia dónde queremos empezar a caminar.