En diálogo con Ahora Cero Radio, Zapata expresó que “lógicamente no es el resultado que esperábamos, teníamos expectativas altas en que Martín Roberto ganara la elección”, indicando también que “no se puede reprochar nada a la militancia, se recortó una diferencia importante y se quedó muy cerca”.

En el plano personal, remarcó que “no esperaba ser concejal electo perdiendo la intendencia y creo que menos aún esperábamos perder la provincia. Pero bueno yo creo que hay que ser muy respetuoso de lo que de lo que la gente elige, felicitar a quienes obtuvieron la victoria y empezar a trabajar desde otro lugar diferente, para mí será como concejal, que es algo totalmente nuevo porque nunca había ocupado un cargo electivo”.

Acerca de la reunión que mantuvieron el intendente Piaggio con Davico este miércoles, Zapata expresó que “me parece que es un gesto maduro de ambos, tanto del intendente actual como del intendente electo. Ojalá sea el camino en todos los lugares donde haya transición”.

Sobre la lectura que realiza de la elección en Gualeguaychú, el titular de la Liga Departamental de Fútbol local señaló que “fue un trabajo enorme de todos los militantes y las militantes del justicialismo, se dejó todo para intentar revertir el resultado, se recortó muchísimo la diferencia que por espacios había al cabo de las PASO. Lógicamente que tendremos que hacer una autocrítica puertas para adentro del partido, pero en la primera reunión coincidimos todos los espacios en trabajar fuertemente para el balotaje y luego habrá tiempo de una autocrítica, de poder analizar el resultado de la elección a nivel local y de reconfigurar el partido pensando en nuestra función cono concejales opositores y empezar a pensar en lo que viene”.

Sin profundizar, Zapata aceptó que “hubo dirigentes que no militaron, quizá por alguna situación de tener miradas distintas con el intendente y con el candidato a intendente, hubo otros funcionarios que tuvieron una participación quizá menor de lo que se esperaba de ellos. Cada uno tendrá sus razones, posiblemente el hecho de que no haya habido internas en el espacio haya sido un factor a tener en cuenta, pero seguramente cuando tengamos nuestra reunión, sacaremos las conclusiones del caso”.

Finalmente, sobre la opinión que tiene sobre Mauricio Davico, Zapata expresó que “lo conozco a Palito pero no tengo una opinión de cómo pretende gobernar en la ciudad, le mandé un mensaje para felicitarlo, es lo que corresponde. Se encuentra con una ciudad que tiene muchas obras en marcha y sería lógico que haya una continuidad, imagino que buscará darle su propia impronta a la gestión. Tampoco sé quiénes van a ser sus funcionarios, es fundamental conocer esos nombres para saber qué impronta le dará a la gestión. No creo que haya que trazar un paralelo con Pueblo Belgrano, porque son ciudades muy diferentes, especialmente con la cantidad de habitantes y la cantidad e empleados que tiene la municipalidad. Después habrá que ver desde el 10 de diciembre la forma en que podemos articular desde nuestro lugar de oposición, he escuchado que planea tener un gobierno de puertas abiertas. El objetivo es que Gualeguaychú siga creciendo”.