La empresa concesionaria Autovía del Mercosur informó que se encuentran en la etapa final las gestiones con autoridades de Entre Ríos para aplicar multas ante el incumplimiento en el pago de peaje en el corredor vial de las rutas nacionales 14 y 12 en sus tramos en la provincia.

En las próximas semanas comenzará a implementarse un esquema efectivo de fiscalización y sanción para quienes evadan el pago de la tarifa, en un contexto en el que ya rige el cobro electrónico en estas rutas de la provincia.

La empresa explicó que, pese a que muchos conductores adhirieron al pago manual electrónico, todavía persiste un nivel de incumplimiento por parte de algunos usuarios. Hay conductores que manifiestan no contar con medios de pago habilitados (TelePASE y códigos QR o tarjetas) y que disponen únicamente de efectivo. La empresa señaló que ya pasaron más de tres meses de implementación del nuevo sistema.

Desde la concesionaria remarcaron que el no pago o la evasión del peaje constituye una infracción de tránsito. Por eso, ya iniciaron un proceso de articulación con la Policía de Entre Ríos y con agencias de cobro de infracciones para poner en marcha controles que permitan sancionar esas conductas.

Qué sanciones prevén

De acuerdo con lo informado, la evasión del pago del peaje puede ser castigada con multas que van de 100 a 300 unidades fijas, sin perjuicio del recupero de la tarifa impaga por parte de la empresa. La intención es que “el sistema comience a operar en las próximas semanas”, una vez cerradas las reuniones y gestiones con las autoridades de aplicación.

La advertencia llega pocos días después del aumento tarifario en el corredor vial de las rutas 12 y 14, donde ya se aplican nuevos valores en estaciones ubicadas en las rutas 12 y 14 de Buenos Aires y Entre Ríos. Rige en las estaciones de Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

En ese marco, la empresa recomendó a los usuarios incorporar de manera habitual los medios de pago habilitados para evitar inconvenientes y eventuales sanciones. También sostuvo que TelePASE continúa siendo la opción más económica, ágil y dinámica para circular por el corredor.