Y ello se manifiesta en las escuelitas rurales: Cada vez con menos alumnos, numerosas de ellas han tenido que cerrar los últimos años por falta de matrícula.

Hoy por hoy, permanecen cerrados transitoriamente 55 establecimientos educativos rurales: 54 primarios y 1 secundario. De este número, es una la escuela en el Departamento de Gualeguaychú que dejó de dar clases por la falta de alumnos.

El censo confirma la falta de familias en la zona rural: a principio del Siglo XX, vivía en el campo entrerriano el 60 por ciento de la población. Actualmente, sólo el 14 por ciento vive en áreas rurales.

El número de escuelas rurales cerradas no es fijo, ya que varía constantemente. La escuela permanece abierta si hay al menos un solo alumno en la zona. Cuando ya no queda nadie, el establecimiento se cierra, aunque no definitivamente. En caso que lleguen familias al lugar, la escuela se reabre.

De mayor a menor

Las zonas donde más repercute el cierre de escuelas rurales son las siguientes:

Los departamentos entrerrianos que poseen siete escuelas rurales cerradas cada uno son Colón y La Paz.

Entre tres y seis establecimientos educativos sin matrícula figuran los departamentos Islas, Paraná, Uruguay, Victoria, Villaguay, Federal y Gualeguay.

Los que poseen dos establecimientos cerrados son Feliciano, Nogoyá, San Salvador y Tala

Finalmente, los departamentos con un establecimiento que permanece con aulas vacías son Concordia, Diamante, Federación y Gualeguaychú. (Análisis Digital)