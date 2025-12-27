Según el informe publicado esta semana, la superficie proyectada para el cultivo de soja en todo el territorio entrerriano es de 1.150.000 hectáreas, un área en la cual la soja de segunda representa el 65% del total estimado, con unas 750.000 ha, mientras que la soja de primera alcanza 400.000 ha (35%), un fenómeno que ratifica la creciente importancia de las siembras tardías en el ciclo agrícola local.

El informe técnico señala que la soja de primera ya fue implantada en su totalidad a nivel provincial, y que el avance de siembra de la soja de segunda se ubica en aproximadamente 80 por ciento. Si se considera la implantación total proyectada, el avance ronda el 87%, equivalente a alrededor de 1.000.000 ha sembradas, con cerca de 150.000 ha aún por implantar en distintas regiones entrerrianas.

Los técnicos del Siber destacan en el documento que la distribución de las precipitaciones en las últimas semanas ha mostrado marcadas diferencias geográficas: mientras que el centro y norte de Entre Ríos registraron lluvias acumuladas superiores a los 100 mm, que generaron retrasos en las labores de campo, el extremo sureste de la provincia experimentó menores montos pluviométricos, lo que favoreció el desarrollo normal de las tareas agrícolas.

El informe alerta que en los sectores norte y este el avance de la soja de segunda es inferior al 70%, y que, debido al exceso de humedad en el suelo, será necesaria la resiembra de un porcentaje significativo de lotes, como consecuencia de problemas de encharcamiento y la aparición de enfermedades fúngicas como el damping off, que comprometen la emergencia de las plantas.

Además, los especialistas del Siber advierten que, a raíz de los elevados registros pluviométricos en el norte provincial, es muy probable que parte de la superficie destinada a soja de segunda no llegue a implantarse, ya que la ventana de siembra está próxima a cerrarse y en muchos lotes no sería posible el ingreso de maquinaria agrícola durante un período estimado de 7 a 10 días.