Consultada por AHORA ElDia, Ferrari indicó que “el Municipio apoya la iniciativa del profesor Henchoz, director de la Biblioteca, que va realizar la Feria del Libro más grande que se ha efectuado en la ciudad, y como parte del estado y de nuestra gestión cultural, nos parece que es fundamental acompañar e impulsar la iniciativa”.

Por su parte, el licenciado Henchoz indicó que “estamos como anfitrión, ingresamos en un programa de Cultura de Nación que tiene apoya a ferias de libros del interior y junto con experiencias que ha desarrollado Luis Castillo, organizando los eventos anteriores y el apoyo incondicional de Cultura Municipal, vamos a encarar esta propuesta para los primeros días del mes de septiembre con la aspiración de que se pueda convertir en un evento a la altura de las circunstancias que nos merecemos”.

Henchoz explicó que “nosotros en el programa que llama Feria del Libro de la Ciudad, tenemos 80 títulos, pero sabemos que hay muchos trabajos más. En Gualeguaychú se trabajan todos los géneros, inclusive uno que estaba faltando de metafísica va a salir en los próximos días. Para nosotros es un orgullo ser anfitriones de editoriales que son cooperativas independientes de las llamadas artesanales que de pronto no están en el circuito comercial y necesitan de este tipo de encuentros para promocionarse”.

“Hoy hacemos el lanzamiento de la Feria del Libro, que es necesario para poder llegar a las editoriales, a aquellos escritores que si no replicamos estas novedades no se enteran de las mismas y nosotros de sus trabajos y existencia. Sabemos que nos está faltando esa red de contactos para poder llegar a distintas localidades, a cada escritor, a gente que produce cultura”, expresó el titular de la Biblioteca.

Por su parte, el concejal y escritor Luis Castillo señaló que “todos los que integramos la organización estamos muy felices de que la Feria del Libro vuelva a la ciudad y que regrese para quedarse, que sea un evento que forme parte de los numerosos atractivos culturales que Gualeguaychú propone y que cada vez imponen más la Marca Gualeguaychú. Trabajamos para que desde la parte turística y cultural sea una feria que año a año siga creciendo. Nos parece fundamental la llegada de editoriales independientes que de otra manera no sobreviven, teniendo en cuenta que hay un oligopolio editorial muy fuerte que no permite crecer y estas pequeñas editoriales, entre las que está la Rodolfo García, que permiten cumplir el sueño de tantos escritores y escritoras que de otra manera no podrían publicar sus trabajos”.