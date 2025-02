Los humedales son ecosistemas en los que el agua es el principal factor que controla el entorno y la vida vegetal y animal asociada al mismo. Una definición más amplia incluye los ecosistemas de agua dulce, los marinos y los costeros, como los lagos y ríos, los acuíferos subterráneos, los pantanos y marismas, los pastizales húmedos, las turberas, los oasis, los estuarios, los deltas y las marismas, los manglares y otras zonas costeras, los arrecifes de coral y todos los lugares creados por el hombre, como los estanques de peces, los arrozales, los embalses y las salinas. Representan uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra, indispensables para los seres humanos y la naturaleza por los beneficios y servicios que proporcionan. A pesar de que sólo cubren alrededor de 6% de la superficie terrestre, son el hábitat del 40% de todas las especies de plantas y animales.

En una conferencia realizada el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, a orillas del mar Caspio, dieciocho naciones firmaron un tratado intergubernamental para la acción nacional y la cooperación internacional en la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Denominado “Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, fue el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Su firma se recuerda, y celebra, cada 2 de febrero. El lema de este año es “Proteger los humedales para nuestro futuro común”.

Ahora ElDía habló con Juan Solari, responsable de Áreas Naturales Protegidas del Municipio, a propósito del trabajo que se realiza en Gualeguaychú: “En 2021 se aprobó la ordenanza que protege a los humedales de nuestro Departamento y establece la creación de un comité para hacer un relevamiento de la zona, pero esto nunca se hizo. Desde la Subsecretaría de Ambiente, cuando armamos el Registro de Áreas Naturales Protegidas, que sería una suerte de sistema de parques nacionales local, pusimos en agenda la necesidad de armar en mayo un equipo técnico de humedales para identificar estos ambientes en Gualeguaychú y enmarcarlos dentro de las Áreas Protegidas”.

En este sentido, señaló que muy probablemente mucho de los humedales estén dentro de reservas o áreas privadas por lo que “será fundamental seducir al privado para que proteja estos espacios”.

Una vez que se realice el relevamiento departamental, Solari planteó que “la idea es enmarcarlos en un contexto científico. No hay un trabajo técnico hecho con biólogos y nos gustaría que pudieran investigar y desarrollar papers a partir de ello”. Y alertó: “Hay lugares en donde los humedales se secan adrede para desarrollar la ganadería y no hay un trabajo técnico que los resguarde y, por eso, es importante comenzar a identificarlos. Será una tarea multidisciplinaria que reunirá a diferentes entidades y organizaciones, como Aves Argentinas, Aves Gualeguaychú y Fundación Azara, entre otras”.





¿Qué dice la ordenanza vigente?

Desde 2021, en la ciudad está vigente la ordenanza Nº 12.502 sobre humedales que establece “la protección, conservación y uso racional y sostenible de los humedales de todo el ejido de la ciudad de San José de Gualeguaychú en consonancia con las leyes nacionales, provinciales y municipales vigentes que establecen su protección”.

En sus artículos, insta a asegurar “el relevamiento y caracterización de la totalidad de los sitios que presenten las características de humedal”; “La conservación de sus servicios ecosistémicos, su integridad biológica y ecológica”; “La adopción de medidas que garanticen su uso racional y sostenible”; “La planificación y ejecución de planes de protección, mitigación y restauración”; “La creación de áreas naturales protegidas específicas que posibiliten a la sociedad en general el conocimiento de sus características, importancia y forma de conservación; “La participación activa de los grupos científicos, académicos, de las organizaciones sociales y demás personas interesadas en su conservación; y “la generación de estrategias para el aprovechamiento de estos ecosistemas que promuevan y faciliten la educación ambiental”.

Además, en el artículo N°5 habla específicamente del inventario que debe llevarse a cabo en Gualeguaychú y determina que para ello debe conformarse un comité compuesto “por personal de Subsecretaría de Ambiente y por al menos un representante de las restantes áreas involucradas, (Gobierno, Obras Públicas, Planeamiento Urbano, Higiene Urbana, Turismo y Producción o las que en un futuro las reemplacen) representantes del Honorable Concejo Deliberante de extracto oficial y de la oposición, ONG u Organizaciones Ambientalistas, expertos en el tema, e Instituciones afines”.

Por otro lado, la normativa define sanciones por incumplimiento de la ley como remediaciones de perjuicios, multas categorizadas en leve, grave y muy grave según el daño causado. Y señala que el dinero emanado de estas penalidades “será destinado exclusivamente al funcionamiento del comité en general, al mejoramiento de las áreas afectadas, remediación, mantenimiento, cartelería, señalizaciones”.

Finalmente, exhorta a “los municipios y comunas vecinas a elaborar sus respectivos inventarios, con el objeto de respetar en un todo la unidad de paisaje y de cuencas que requiere una protección integral del ecosistema, particularmente de los humedales”.



El caso Amarras

La principal causa por la cual se judicializó el proyecto de barrio privado “Amarras” en Pueblo Belgrano es porque se sostuvo que correspondía a un humedal. En este contexto, se llevaron a cabo varias medidas judiciales que frenaron la construcción inmobiliaria y establecieron la recomposición ambiental del lugar. Sin embargo, según Selva Chesini, una de las abogadas de la causa, “el desmantelamiento está totalmente en pañales”.

“El caso está en el Superior Tribunal de Justicia, al menos uno de los expedientes fundamentales para resolver el tipo de intervención que nos dan a nosotros después del fallecimiento de Julio Majul. Nos presentamos con una intervención como parte, todavía no se ha resuelto para continuar con la ejecución. Estamos viendo si podemos instar el expediente de fiscalía, las denuncias que hicimos por incumplimiento de los deberes funcionarios, que ni bien se inició se hizo de oficio, pero quedó en la nada, el que interviene el fiscal Hildt. Es seguir instando para seguir insistiendo. En los hechos no se ha llevado a cabo nada para el cumplimiento de la sentencia, pero a la vez nunca más se avanzó con la obra. Sé que hay demandas que tiene la empresa por parte de los compradores también”, expresó Chesini.



Sin Ley Nacional de Humedales

Desde 2013 vienen presentándose proyectos legislativos para que Argentina tenga una ley nacional que proteja a los humedales. Sin embargo, hasta el momento no prosperó ninguno.

Al respecto, Jorgelina Hiba, periodista especializada en temas ambientales, manifestó que “cada vez que se avanzó de alguna manera en el debate y cobra posibilidad de que haya algo concreto para avanzar en una normativa, aparecen a jugar con mucha fuerza los diferentes lobbies que producen algo en los ambientes de humedales. Si nos referimos a los humedales del Delta del Río Paraná, nos encontramos con el sector ganadero y con el sector agrícola. Si nos vamos más para la parte del Delta ubicada en Buenos Aires, nos encontramos con el sector inmobiliario que tiene muchos desarrollos en zonas de islas. En Corrientes, está el lobby forestal y el arrocero, que comparte con Entre Ríos. En el norte del país, el lobby minero, porque la explotación de litio se hace en humedales altos andinos. Entonces cuando aparece en el horizonte la posibilidad de normalizar de alguna manera el uso de estos ecosistemas aparecen los lobbies como interés de grupos concentrados económicos o productivos a pedir, insistir o presionar para que no se avance en ninguna normativa”.

Por otro lado, no ve la posibilidad de que este año se trate ningún proyecto relacionado con el tema: “La agenda política va totalmente por otro lado, primero que es año electoral, y por lo general el Congreso no trabaja como Congreso, no con este gobierno, eso se corroboró siempre. Son años en los que los partidos están abocados a otras negociaciones y charlas y el Congreso queda reducido a poco y nada. Después, hay un contexto nacional, político e ideológico absolutamente contrario al desarrollo de una agenda ambiental. No está en agenda, todo lo contrario, son temas muy atacados y agredidos por parte del Gobierno Nacional. El clima de discusión está en otro lado, no está en temas ambientales, por el contrario, vemos una avanzada para acortar normativas de protección del ambiente”.







Los humedales son ecosistemas únicos y vitales para el medio ambiente, la biodiversidad y el bienestar humano por eso es importante protegerlos.

Importancia ecológica

• Hábitat para la biodiversidad: Los humedales son hogar de una gran variedad de plantas y animales, muchos de los cuales están en peligro de extinción.

• Ciclo del agua: Los humedales juegan un papel crucial en el ciclo del agua, ayudando a regular el flujo de agua, a mantener la calidad del agua y a prevenir las inundaciones.

• Filtración natural: Los humedales actúan como filtros naturales, eliminando los contaminantes y sedimentos del agua.

Importancia para el bienestar humano

• Suministro de agua: Los humedales ayudan a mantener la calidad y la cantidad del agua potable.

• Protección contra desastres naturales: Los humedales pueden ayudar a prevenir o mitigar los efectos de las inundaciones, los huracanes y otros desastres naturales.

• Recreación y turismo: Los humedales ofrecen oportunidades para la recreación, el turismo y la educación ambiental.

Por qué debemos protegerlos

• Pérdida de biodiversidad: La destrucción y la degradación de los humedales pueden llevar a la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies.

• Cambio climático: Los humedales pueden ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, pero su destrucción puede aumentar los problemas relacionados con el clima.

• Impacto en la salud humana: La degradación de los humedales puede tener impactos negativos en la salud humana, como la pérdida de suministros de agua potable y el aumento de la exposición a enfermedades.