El Ministerio de Salud informó este lunes que realizó cambios en la cúpula del PAMI, el organismo que brinda cobertura a jubilados y pensionados en todo el país.

Verónica Gabriela Pérez será la nueva directora ejecutiva del PAMI, mientras Elizabeth Ana Osterberg se desempeñará como subdirectora ejecutiva. Reemplazarán a Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo respectivamente.

Los cambios en el PAMI fueron oficializados mediante el decreto 1412, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Según el comunicado de Saud, Pérez cuenta con una “sólida trayectoria profesional y una destacada experiencia dentro del propio PAMI”, donde “ha demostrado capacidad de conducción, conocimiento técnico y compromiso con una administración eficiente”.

“Su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”, se lee en el comunicado.

Por otra parte, el Ministerio de Salud agradeció a Leguízamo y Zamparolo por “su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.

La cartera sanitaria destacó que la nueva conducción tendrá como meta principal garantizar que los recursos se destinen de manera eficiente a mejorar la atención de jubilados y pensionados.

La situación en el PAMI

PAMI es la obra social más grande del país y se financia con los haberes jubilatorios y de pensionados. Sin embargo, dado que tiene aproximadamente 5.300.000 afiliados, históricamente dependió de la asistencia del Tesoro nacional, pero eso comenzó a verse interrumpido a finales de 2025.

En números, de acuerdo con un informe publicado en abril de este año por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos para prestaciones de la obra social estatal cayeron un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período en 2025.

En paralelo a la situación financiera del organismo, la obra social atravesó varios paros de los médicos durante el año en rechazo a una medida que modificó el esquema de ingresos de la entidad.

Esas modificaciones, oficializadas en la resolución 1107/2026, simplificaron el sistema vigente con un aumento de la cápita de $940 a $2100, pero también eliminaron los pagos adicionales por las consultas realizadas.

El pago por cápita establece una cantidad fija de dinero que la obra social paga mensualmente a un prestador médico (hospital, clínica, doctor) por cada afiliado asignado, independientemente de si esa persona utiliza los servicios médicos o no. Al eliminar el pago adicional por consulta, la medida redujo a más de la mitad los ingresos para quienes atendían muchos pacientes.