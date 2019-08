En menos de 24 horas concretaron dos ablaciones en el Hospital Centenario

Un deseo expresado

En el caso del paciente de Larroque, la esposa quiso cumplir con el deseo de su pareja que cada vez que escuchaba una información sobre donación de órganos repetía que él estaba dispuesto a ser donante. Y en el hospital encontró la manera de canalizar ese deseo. Nicolás Ibarra contó que en el momento previo al deceso "se acercó el familiar a la oficina de Seguridad preguntando cómo iniciar el trámite de donación de órganos. En base a las capacitaciones que nos brindan desde Enfermería le informé qué tejidos se podían ablacionar y avisé a los responsables. Es decir, activé el proceso, luego Karina y Carlos hablaron con la familia, le explicaron los pasos a seguir y los acompañamos para que todo salga bien". Carlos Bagaglia participó de ambos operativos y precisó que "existió la positividad de realizar las ablaciones y los familiares estaban concientizados con la importancia de donar órganos. Eso no siempre ocurre y, a pesar que la Ley Justina ayudó mucho, todavía falta más educación a la población", recalcó. En el caso del otro paciente de 64 años el proceso fue activado por el personal de la Sala 3 que dio aviso del fallecimiento. "Nosotros tenemos una unidad dónde algún miembro se comunica con la familia, le habla de la posibilidad de donar y se siguen los pasos para enviar las córneas a Banco de Tejidos Oculares de CUCAIER", detalló Carlos. Por su parte, Alejandra Álvarez precisó que "me tocó iniciar el protocolo, ingresar los datos al sistema de INCUCAI y dar el alta para que el equipo médico haga la extracción de las córneas. Luego se completa el proceso con los consentimientos habituales".

Sin lista de espera "Desde que se cuenta con el Banco de Tejidos Oculares se envían todos los órganos a Paraná. Allí se sigue dando prioridad a las necesidades de la provincia, al menos, que haya pacientes en emergencia nacional. Hemos logrado en Entre Ríos no tener pacientes en lista de espera para trasplantes de córnea, lo que es muy importante", puntualizó Carlos Bagaglia. Entre Ríos registra el mayor índice de donaciones multiorgánicas en lo que va de 2019 en todo el país y ya completó 1151 trasplantes gracias a 540 donantes según los datos publicados por CUCAIER. Como personal de Seguridad y viviendo de cerca una experiencia de posibilitar a dos personas procurar sus tejidos para que otros puedan ver mejorando su calidad de vida, Nicolás Ibarra reflexionó que "para mí es un placer que me permitan trabajar y apoyar este sistema; siento una satisfacción muy linda porque estás ayudando a alguien que no conoces. Siempre estamos dispuestos a capacitarnos en emergentología porque somos quienes estamos para la primera respuesta y también gracias al plantel y los jefes del sector que nos motivan a colaborar con la atención del paciente". Por último, Alejandra Álvarez resaltó que es vital la información de la población: "Ambas familias estaban informadas sobre la donación y reaccionaron espontáneamente solicitando la ablación. La difusión es muy útil para que cada días sean más los donantes", reafirmó con una sonrisa de la labor cumplida.

EL DATO

Para ser donantes se debe completar un acta en INCUCAI, CUCAIER u hospital; asentarlo en el DNI en el Registro Civil; ingresar a la web de INCUCAI [https://sintra.incucai.gov.ar/donarweb/] o llamar a la línea telefónica gratuita 0-800-555-4628.