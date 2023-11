Las culpas siempre parecen caer sobre las petroleras, pero la realidad es más compleja de lo que parece. Si bien es cierto que la empresas priorizan su negocio y exportar puede ser más conveniente que abastecer el mercado interno, es un hecho innegable que esto tiene un costo para la sociedad. A esto se refirieron Javier Calvo y Agustina Girón en un video para Ahora Play .

En Argentina, el litro de nafta es significativamente más barato que en otros países de la región, como Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, lo que beneficia a los consumidores, pero no tanto a las compañías.

El enojo de Sergio Massa se centró en esta situación. No solo cuestionó a las petroleras, sino que también apuntó a la falta de previsión de Flavia Royon, la secretaria de Energía, una experta en minería pero no en petróleo ni en combustibles. La pregunta que surge es por qué no se anticipó este problema de la faltante, especialmente cuando el precio del combustible en Argentina ha aumentado un 70% en el último año, mientras que la inflación alcanza un alarmante 120% en los últimos 12 meses. El combustible se encuentra 50 puntos por debajo de la inflación, una situación que será un desafío para cualquier gobierno entrante, ya sea Sergio Tomás o Javier.

Massa no solo expresó su descontento con las petroleras, sino que también se desató un conflicto interno. ¿Con cuál de las petroleras se enojó más? La respuesta es YPF, la petrolera más importante de Argentina, con una fuerte influencia estatal. A pesar de cotizar en la bolsa de Nueva York, la mayoría de las acciones de YPF están en manos del Estado nacional. Massa exigió respuestas y quería saber por qué faltaba combustible. Entre las explicaciones, se mencionó que YPF había realizado una parada técnica en dos de sus refinerías, en Ensenada y Luján de Cuyo, Mendoza.

Este episodio se produce en un momento crítico durante la campaña, y la responsabilidad de estas paradas técnicas se atribuye a las gerencias y directores de YPF, una línea de profesionales que ha trabajado en la empresa a lo largo de diferentes gobiernos y gestiones. La tensión entre Massa y Pablo González, el presidente de YPF y un hombre del kirchnerismo, originario de Neuquén, la provincia petrolera por excelencia de Argentina, fue evidente. González defendió la decisión de las paradas técnicas y responsabilizó a los directivos y ejecutivos de la empresa. La respuesta de Massa no debe haber sido del todo satisfactoria para ellos.

"Así que la culpa es de la línea de mandos. Lo que tengo entendido -señala Calvo-, lo que me contaron es ‘Massa que quiere saber cuál es la responsabilidad’, nombre por nombre de esa línea de mandos, para haber hecho esas dos paradas, sin haber previsto que si se hacían esas dos paradas iba a pasar lo que pasó. La explicación que recibió y no de Pablo González el presidente de YPF y no de la línea que efectivamente son los que más saben técnicamente de petróleo en la Argentina los históricos y las históricas de YPF, cuadros profesionales de verdad, que ganan un vagón de guita pero profesionales de verdad, le gustó menos. Lo que le llegó a sus oídos a Sergio Massa le hizo preguntarse, si la responsabilidad es de la línea de mandos, ¿nadie maneja la línea de mandos? ¿Y para qué están los funcionarios si no pueden controlar la línea? ¿O no podés redirigir a la línea en medio de una campaña electoral hacia el balotaje?".

"La información que le llegó a Sergio Massa -agrega- es que ni Pablo González ni la línea de YPF pensaban que Sergio Massa iba a pasar el balotaje. No pensaban que Sergio Massa no solamente iba a pasar el balotaje, sino que encima iba a quedar primero. Ni por casualidad se les ocurrió por lo lo cual dejaron todos los planes de previsión de las paradas técnicas de Total no importaba nada. Durmieron porque no pensaron que Sergio Massa iba a seguir en carrera y en primer lugar, muy competitivo con vistas al 19 de noviembre".

Los aumentos de esta semana

Vale señalar que el suministro se normalizó a la par que las principales petroleras que controlan el expendio minorista confirmaron aumentos a los precios de surtidor de todos sus combustibles.

Precisamente la petrolera privada con control estatal, YPF, confirmó que aplicó una suba del 7,6% desde las 0 horas del miércoles 1° de noviembre. Raizen, la empresa que maneja la marca Shell, y Axion, también aplicaron subas similares. Por su parte Trafigura, otra de las grandes que maneja la marca Puma, aplicó una suba diferente, del 7,8% en promedio, para nafta y gasoil.