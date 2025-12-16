Hallaron un cuerpo este domingo en Paysandú, Uruguay, en aguas del río Uruguay. Fue en la zona de Costanera Norte y Antonio Estefanel, lo que motivó la intervención de personal de la Prefectura de Puerto de Paysandú.

Según se informó, una persona se comunicó a través del 911 para informar sobre la presencia de un cuerpo flotando en la zona del Chorro, frente a la calle Antonio Estefanel.

Policía solicitó la presencia de la Prefectura, que concurrió por agua en un gomón y por tierra en camioneta. En el lugar recuperaron el cuerpo de un hombre, cuya muerte dataría al menos de varias horas, según pudo saber El Telégrafo.

En tanto, el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno, que dispuso las primeras diligencias para avanzar en la investigación y determinar la identidad de la persona fallecida, así como las circunstancias que rodearon su deceso.