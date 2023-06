Este mediodía, en una entrevista con medios concordienses, el intendente Enrique Cresto hizo referencia a su decisión de no postularse a la gobernación de la provincia y adherir a la estrategía de unidad planteada por el gobernador Gustavo Bordet y la dirigencia nacional del Frente de Todos.

Cresto remarcó su compromiso con la participación electoral de los militantes y dirigentes que apoyaban su proyecto provincial, descartó haber acordado alguna candidatura como condición para declinar su postulación y anunció que en Concordia se realizará un plenario militante para formalizar el lanzamiento de una agrupación provincial que reunirá a referentes del espacio que conduce.

Cresto anunció en la tarde del domingo su desistimiento de competir por la candidatura a gobernador del justicialismo en las PASO, como ya lo había hecho su colega de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el sábado por la noche. De esta manera, Adán Bahl se erigió como el único postulante al Sillón de Urquiza del PJ entrerriano.

“A nivel nacional, el Frente de Todos está buscando la unidad. No se está logrando, no ha podido darse. Pero es lo que se busca. En Entre Ríos también se definió una estrategia de unidad. Nosotros decíamos que la participación en internas alentaba la movilización en cada territorio. Pero por la forma en que está planteada la campaña está la preocupación, razonable, de que no haya tiempo para fortalecer la unidad después de las internas, en consecuencia se plantea construir la unidad desde ahora y nosotros resolvimos adherir a esta forma en que el Gobernador proponer encarar esta campaña”, argumentó Cresto.

“Hablamos con los militantes, con los dirigentes de nuestro espacio de toda la provincia, hablamos con el gobernador Gustavo Bordet, con “Beto” Bahl y con la dirigencia de nuestro Frente de Todos a nivel nacional, con todos. Hablé también con mi familia y, finalmente, tomé la determinación de no formalizar la candidatura provincial en el entendimiento de que era necesario fortalecer desde otro lugar, desde otra forma de participación, esta propuesta electoral que presentará el peronismo ante los entrerrianos”, argumentó Cresto.

“No hubo discusiones de candidaturas ni condiciones de que esté tal o cual en tal lugar de la lista para que nosotros desistamos de este proyecto, hubo una decisión madura, consensuada con las bases y pensando en la forma en que debíamos obrar desde nuestro espacio para fortalecer la unidad que el Frente de Todos está planteando en Entre Ríos”, remarcó Cresto.

"No nos desvelan los cargos y estaremos donde el peronismo y la conducción de nuestro movimiento determinen que debemos estar", enfatizó.

“Entiendo que hay especulaciones tanto en la política como en los medios, pero no hubo de nuestra parte un planteo de acordar tal o cual cargo para tomar decisión, por el contrario, decidimos con la mirada puesta en el conjunto y desde el compromiso que tenemos con el peronismo y con los entrerrianos y entrerrianas”, añadió el dirigente.

“En lo que sí estamos trabajando, y hablando con el Gobernador, es en promover y garantizar la participación electoral de los compañeros y compañeras de nuestro espacio en los cargos que se disputen en cada localidad entrerriana. Esto es, precisamente, lo que cada uno de los militantes de nuestro espacio debe tener en claro, porque es lo que hoy priorizamos en las conversaciones que se van dando", aclaró el presidente municipal de Concordia.

Y agregó: "Así como adherimos a la unidad, estamos planteando la participación de quienes tengan legítimas aspiraciones y condiciones en cada lugar del territorio. Así como hay un solo candidato en el peronismo, planteamos que toda agrupación, expresión política o compañero y compañera que quiera participar pueda pegar la boleta con nuestro candidato a gobernador, Adán Bahl”, argumentó Cresto.

Lanzamiento

Finalmente, el Intendente adelantó que: “en los próximos días vamos a hacer un plenario en Concordia con los referentes, dirigentes y militantes que forman parte de nuestro espacio en toda la provincia, para formalizar la presentación de la agrupación peronista provincial “Justa, Libre y Soberana”, y acordar en una jornada de trabajo la estrategia a desarrollar en cada lugar del territorio para garantizar el triunfo del compañero Adán Bahl y del peronismo entrerriano”, concluyó.