La Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzó a discutir en comisión este martes dos proyectos sobre Educación Financiera con el objetivo de implementar la materia en el proceso formativo de los estudiantes entrerrianos tanto en el nivel Primario, Secundario y Terciario.

Los proyectos pertenecen a los diputados Bruno Sarubi y Mariana Gisela Bentos: los legisladores encargados de su discusión mantuvieron un encuentro días atrás con matriculados de la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpccer).

"El objetivo de la reunión fue compartir las distintas perspectivas y explorar las oportunidades de colaboración entre los diputados y la institución. El enfoque está puesto en promover la alfabetización financiera, incorporando todo tipo de herramientas digitales", indicó el Cr. Matías Méndez, integrante de la Comisión de Asuntos Financieros del Consejo.

Durante el encuentro se debatió sobre la importancia de la Educación Financiera y sus desafíos en la actualidad. Se remarcó el carácter dinámico y de constante evolución del mundo de las finanzas, que exige una actualización permanente y planes de estudio flexibles para su tratamiento.

Por otro lado, desde el Consejo se resaltó la necesidad formar a los jóvenes entrerrianos en materia impositiva, presupuestaria y otros aspectos de interés público para profundizar el conocimiento de la ciudadanía en lo que refiere al Estado y su funcionamiento; herramientas que además son útiles para la vida personal de cada individuo.

Tanto los diputados como los matriculados del Consejo agradecieron la oportunidad de intercambiar miradas y perspectivas sobre cómo abordar el desafío y se comprometieron a trabajar en conjunto durante el tratamiento legislativo de los proyectos.



Fuente: APFDigital