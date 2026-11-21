Con base operativa en el aeropuerto de Concordia y alcance sobre todo el territorio entrerriano y el sur de Corrientes, Entre Ríos incorporará un avión hidrante Air Tractor entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 para reforzar el operativo preventivo frente a los incendios de verano. La medida, gestionada a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y articulada con organismos provinciales, nacionales, municipales y fuerzas de respuesta en terreno, apunta a sostener la alerta temprana y proteger los ambientes nativos, la infraestructura, las comunidades y las producciones forestales y ganaderas de la región, incluso en un escenario climático atravesado por lluvias y crecidas asociadas al fenómeno El Niño.

El despliegue de este recurso aéreo fue confirmado tras una reunión de trabajo encabezada por el responsable del plan provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza; el representante de la Agencia Federal de Emergencias, Carlos Pereslindo; y el titular de Protección Civil de Concordia, Diego Sauré, quienes definieron los protocolos de activación y respuesta rápida para toda la temporada estival.

La planificación estratégica responde al análisis técnico elaborado sobre los ciclos históricos de incendios en la región, que presentan dos períodos críticos al año: uno a la salida del invierno y otro en pleno verano, concentrado este último principalmente sobre la cuenca del río Uruguay.

La operatoria se ejecutará bajo un esquema de coordinación interinstitucional que articula el trabajo en territorio de la Brigada de Respuesta Ambiental de la Secretaría de Ambiente —dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico—, los brigadistas de Protección Civil de Concordia, los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la provincia y los consorcios forestales de la región.

Las aeronaves Air Tractor empleadas por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego son equipos diseñados específicamente para el ataque inicial y el combate aéreo de incendios rurales y forestales. Equipados con tanques de carga rápida de agua y retardantes químicos, estos aviones pueden operar desde pistas de corta extensión y realizar descargas de alta precisión sobre los frentes de avance, logrando enfriar el perímetro para facilitar el ingreso seguro de las cuadrillas terrestres.

La elección del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia como asiento operativo responde a su ubicación equidistante respecto de las principales zonas de forestación implantada y montes nativos de la costa del río Uruguay, abarcando desde Federación hasta Gualeguaychú. Además, la terminal aérea cuenta con la infraestructura logística necesaria para el reabastecimiento rápido de combustible y agua, un factor determinante para sostener frecuencias cortas de vuelo y optimizar los tiempos de respuesta ante focos simultáneos.

Al respecto, Aceñolaza señaló que, si bien el pronóstico climático actual bajo el fenómeno El Niño —con crecidas en los ríos Uruguay y Paraná producto de las precipitaciones en las cuencas altas— permite proyectar un escenario distinto al de años anteriores, el operativo de alerta se mantiene en su máxima capacidad: “Se espera que este verano tengamos una menor cantidad de incendios por los episodios de lluvias, pero la prevención y la coordinación lograda en estos años de trabajo conjunto es lo que va a prevalecer, de cara a sostener el esquema preventivo”, sostuvo el funcionario.

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron también que el despliegue aéreo y terrestre se complementa con la vigencia de la Ley Provincial N° 9.868 de Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y Forestales. Dicha normativa establece la prohibición de realizar quemas sin autorización previa de la autoridad de aplicación —sujeta a las condiciones del índice diario de peligrosidad de incendios— y contempla sanciones económicas para los propietarios o responsables de predios donde se originen focos ígneos por negligencia o prácticas no declaradas.

Finalmente, desde el Gobierno provincial destacaron que esta política sostenida de prevención, alerta temprana y combate rápido resulta clave para el resguardo integral del territorio, ya que “impacta directamente no solo en la conservación de los ambientes nativos y la biodiversidad, sino también en la protección de la infraestructura, las comunidades y las producciones locales, sobre todo las forestales y ganaderas”.