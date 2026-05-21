Entre Ríos es una de las tres provincias que exportará huevos a la Unión Europea con arancel cero. Se trata del cupo de ventas a dicho bloque económico, en el marco del acuerdo alcanzado con el Mercosur que se hizo efectivo a partir del 1 de mayo y del que la miel de Concordia dio el puntapié inicial.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo. “Argentina completó el 100% de la cuota de las exportaciones de huevos hacia la Unión Europea a 15 días de la entrada en vigor del acuerdo comercial. Las ventas al bloque europeo alcanzaron las 333 toneladas“, informó.

Según publica el sitio Dos Florines, se trata de huevos procedentes de distintas granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires que pasan por la planta de procesamiento para luego ser distribuidos por el viejo continente, de acuerdo a lo informado por Caputo.

“Detrás de este nuevo logro del campo argentino hay mucho trabajo de los productores, inversiones, mejora en la competitividad local y apertura de mercados. Profundizar el comercio con la Unión Europea y avanzar en acuerdos que reduzcan aranceles es fundamental para que las empresas argentinas puedan exportar más y mejor”, reflexionó el funcionario.

La medida fue celebrada por el canciller argentino Pablo Quirno. “Cuando se crean las condiciones macroeconómicas que aseguran crecimiento y estabilidad; cuando los acuerdos se formalizan y se hacen efectivos; cuando el diálogo entre el sector público y sector privado genera la dinámica para estar listos ante la oportunidad, el productor argentino responde“.

La noticia también la valoró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Me sopla por cucaracha Pablo Lavigne que en esta ocasión Argentina se llevó el 100% de la cuota del Mercosur de huevos sin arancel. Mamita, que huevos los de nuestros productores. Y pensar que algunos le tenían miedo al comercio“, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio destacó el anuncio: “Una noticia para celebrar y para seguir impulsando el crecimiento del sector privado. Somos parte de este logro gracias al compromiso de nuestros productores, la inversión y el trabajo sostenido de toda la cadena avícola entrerriana“.

“Además de abastecer el mercado interno, donde la Argentina tiene uno de los consumos de huevo más altos del mundo con casi 400 huevos por habitante al año, nuestros productores salen al mundo con valor agregado y cada vez más competitividad”, expresó.

Fuente: AHORA / Dos Florines