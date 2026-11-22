En la localidad de Villa Giardino, Córdoba, el encuentro será del 23 al 27 de noviembre. En esta oportunidad, estudiantes y docentes entrerrianos participarán con nueve proyectos educativos que abordan distintas temáticas vinculadas con la investigación, la innovación y el desarrollo de soluciones a problemáticas concretas.

Las propuestas fueron seleccionadas luego de un proceso de evaluación y consenso realizado por los evaluadores en las instancias regionales. Los proyectos que representarán a la provincia son: ¿Qué le pasó a la Vieja Federación?, de la Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 24 Casita de Sol, del departamento Federación; ¿Naranjas en la Luna?, de la Escuela Privada N° 92 Monseñor Rosch, de Concordia; Macrofauna y salud del suelo, de la EEAT N° 52 Manuel Bernard, de Feliciano; Misión Taller Limpio, de la EEI N° 2 Francisco Antonio Rizzuto, de Gualeguaychú; Aspersor de tambo, de la EEAT N° 51 Gobernador Maciá, del departamento Tala; Intelligence Core, de la Escuela Privada N° 144 Saint Exupery, de Concordia; La gota del éxito en la producción de huevos, de la EEAT N° 150 El Limonar, de Federación; Hidrosolar, energías renovables híbridas, de la EET N° 1 Dr. Pedro Radio, de Victoria; y Street Cleaner Robot, de la Escuela Privada N° 173 Braulio Pérez Marcio, de Paraná.

En el marco de este tercer evento también participarán iniciativas de otras propuestas educativas nacionales. La Escuela Secundaria N° 58 Carlos Mastronardi, de Paraná, representará a Entre Ríos en el Programa Nacional Escuela Solidaria con el proyecto Plaza Productiva Solidaria. Asimismo, la provincia estará representada en Desafío Educativo, una propuesta que integra ciencia y arte, con la participación de un estudiante de la Escuela Privada N° 173 Braulio Pérez Marcio, del departamento Paraná.

La Feria de Educación constituye una oportunidad para compartir experiencias pedagógicas, socializar conocimientos y poner en valor los procesos de enseñanza y aprendizaje construidos en las instituciones educativas. La participación en esta instancia nacional reconoce el trabajo de estudiantes, docentes y comunidades educativas, y fortalece el intercambio de experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

En el marco de la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática 2026, Entre Ríos también participó en la fase de Arte y Pensamiento Crítico, que se desarrolló en la provincia de Jujuy, con cuatro proyectos educativos.

Las iniciativas entrerrianas fueron Pinceladas en Basualdo, de la Escuela N° 28 Regimiento 7 de Caballería, Jardín Estrellitas, del departamento Feliciano; El cuerpo crea sonidos y ritmos, de la Escuela NINA N° 11 Almafuerte, de Estación General Racedo, departamento Diamante; El color de mi Huella, de la Escuela Secundaria N° 12 Batalla de las Guachas, de la localidad de Las Guachas, Sauce Norte, departamento Tala; y Músculo entrenado, riñón estresado, del Instituto Privado San José D-46, de San José, departamento Colón, que participó en el cupo de proyectos temáticos. Este último proyecto, recibió una mención de la Secretaría de Educación como proyecto temático.

La participación de Entre Ríos en las distintas fases de la Feria Nacional pone en valor el compromiso de las instituciones educativas con la construcción colectiva del conocimiento, la creatividad, la investigación y el pensamiento crítico, así como el trabajo de estudiantes y docentes de toda la provincia.